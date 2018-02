FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Börse schafft an ihrem irischen Standort Cork 200 neue Jobs. Hintergrund sei das wachsende Fondsgeschäft der Abwicklungs- und Verwahrtochter Clearstream, erklärte der Börsenbetreiber am Mittwoch in Eschborn bei Frankfurt. Der Personalaufbau solle in den nächsten zwei Jahren geschehen. Dazu würden neue Büroräume im Stadtzentrum von Cork bezogen.

Aktuell arbeiten in Cork rund 360 Mitarbeiter. Weltweit sind es 5600 bei der Gruppe Deutsche Börse, 2300 davon im angestammten Rhein-Main-Gebiet.

Die Tochter Clearstream gehört zu den Wachstumstreibern und Gewinnbringern im Konzern. Sie sorgt im sogenannten Nachhandel für die Lieferung und Verwahrung der erworbenen Wertpapiere. Der eigentliche Aktienhandel - der Kern der Börse - spielt dagegen im Konzern inzwischen eine deutlich geringere Rolle als früher./das/tav/jha/

ISIN DE0005810055

