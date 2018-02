BERLIN (dpa-AFX) - Die Beitragszahler sollen nach dem Willen der Union im Bundestag bei der Arbeitslosenversicherung bereits in diesem Sommer entlastet werden. "Wenn es nach uns geht, machen wir die Senkung des Arbeitslosenbeitrags gerne schon zum 1. Juli, weil die Möglichkeit ja dazu da ist, dann soll man es auch machen", sagte der arbeitsmarkt- und sozialpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Peter Weiß, am Mittwoch in Berlin. Union und SPD hatten sich in ihrem Koalitionsvertrag auf eine Senkung um 0,3 Prozentpunkte auf 2,7 Prozent des Bruttolohns verständigt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer zahlen jeweils die Hälfte.

Die Bundesagentur für Arbeit (BA) hatte wegen der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt das Haushaltsjahr 2017 mit einem Überschuss von 5,95 Milliarden Euro abgeschlossen. Die BA hält eine Beitragsreduzierung von 0,2 Prozentpunkte ab 2019 für vertretbar.

Noch ist unklar, wer im Fall der Zustimmung der SPD-Mitglieder beim laufenden Mitgliederentscheid zu einer neuen großen Koalition das Arbeits- und Sozialressort übernehmen soll. Es soll SPD-geführt werden. Ankündigungen der möglichen Koalitionspartner, welche Vorhaben des Koalitionsvertrags wann umgesetzt werden sollen, fehlen bislang weitgehend./bw/DP/jha

