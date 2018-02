Liebe Leser,

gestern ging es mit der Amazon-Aktie an der Nasdaq zwar per saldo rund 10 Dollar nach unten (per Handelsschluss) - aber die Aktie notiert damit trotzdem nur rund 1% unter ihrem 12-Monats-Hoch bei rund 1.526 Dollar. Die Eckdaten der Zahlen zum vierten Quartal dürften inzwischen weitgehend im Kurs "drin" sein. Dazu gehört z.B. ein Anstieg der Umsätze von 38,0% auf 60,5 Mrd. Dollar im vierten Quartal. Doch auch in den hinteren Teilen der Pressemitteilung zu den Quartalszahlen ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...