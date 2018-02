Gut ein Jahr vor dem Austrittsdatum der Briten sind noch nicht einmal die Modalitäten des Abschieds geklärt. Vor allem die Lösung des Irland-Problems erweist sich als explosiv.

Michel Barnier, Chefunterhändler der EU für den Brexit, weist gerne darauf hin, dass bei den Austrittsgesprächen mit den Briten die Zeit knapp zu werden droht. "Bis zum Austritt sind es nur noch 13 Monate", rechnete der frühere französische Außenminister am Mittwoch vor. Er wollte damit sagen: Bisher ist verdammt wenig geregelt zwischen den beiden Scheidungsparteien.

Barnier präsentierte in Brüssel den Entwurf des Rechtstextes, der die Details der Trennung auflistet. Erst in einem zweiten Schritt werden beide Seiten über die künftige Beziehung verhandeln. Das Dokument mit 120 Seiten und 168 Artikeln verdeutlicht, dass bei der Trennung nachzubessern ist.

Noch ist zum Beispiel unklar, wie die prinzipielle Einigung umgesetzt werden kann, die ein harte Grenze in Irland vermeiden soll. Im Dezember hatten sich beide Seiten auf eine Formel verständigt: Zwischen der in der EU verbleibenden Republik Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland soll es künftig "keine regulatorischen Differenzen" geben. Hinter vorgehaltener Hand haben sich freilich viele in Brüssel gefragt, ob den Briten bewusst war, welche Konsequenzen diese technisch klingende Formulierung nach sich zieht. De facto bedeutet sie, dass Nordirland im Binnenmarkt und in der Zollunion ...

