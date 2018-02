Der kalte Winter beschert Sporthändlern und Skiorten eine exzellente Saison. In den Alpen bleibt der Investitionsbedarf aber hoch.

Die Schlangen vor den Kassenhäuschen des steirischen Wintersportortes Stuhleck auf halben Weg zwischen Graz und Wien sind lang. Selbst an Wochentagen herrscht in dem kleinen Skigebiet am Lift Gedränge. Denn viele Gäste aus Ungarn, der Slowakei und Tschechien lockt es nach Ostösterreich.

Der kalte und schneereiche Winter beschert den Wintersportorten eine exzellente Saison. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Denn schließlich reicht das Skigebiet nur bis knapp 1800 Metern. Doch in diesem Winter ist alles anders.

"Es wird eine sehr gute Saison", sagt Jack Falkner, Chef und Miteigentümer der Söldener Bergbahnen, dem Handelsblatt. Doch es liegt nicht nur am vielen Schnee selbst im März. Auch der diesjährige Kalender hilft mit. "Diese Saison ist ideal, weil Ostern sehr früh ist", sagt Falkner, der auch Miteigentümer von Hotels im Tiroler Wintersportort Sölden.

"Wir erwarten beim Umsatz und den Nächtigungen ein leichtes Plus gegenüber dem Vorjahr", bestätigt auch Hermann Ferchen, Tourismuschef des Nobelskiortes Lech am Arlberg. "Wir sind fünf bis zehn Prozent über dem Vorjahr", bestätigt auch Erick Wolf, Tourismusexperte der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) in Wien. Österreich verfügt über eine Pistenfläche von knapp 2370 Quadratkilometern mit 2900 Liften.

"Es ist für uns wichtig, dass in den Großstädten Schnee fällt. Das ist ein starker Impuls für Winterferien", sagte Falkner. Und an Schnee fehlt es nicht, von Hamburg bis München von Genf bis Budapest. In Sölden mit seinem Gletscher und Skigebieten von über 3000 Metern geht die Saison sogar bis Anfang Mai. In Lech laufen die Lifte noch bis 22. April. "Wir werden mit einer guten Auslastung bis Anfang April unterwegs sein", prognostiziert Fercher.

Ob es viel Naturschnee in der Saison gibt, spielt für die Wintersportorte nur eine untergeordnete Rolle. Dann angesichts der vielen Skifahrer auf den Pisten der großen Skigebiete muss auch nach ausgiebigen Schneefällen künstlich beschneit ...

