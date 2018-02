Merkel will in die Angelegenheiten der Essener Tafel nicht eingreifen. Die Institution habe zu entscheiden, wie vorgegangen wird.

Kanzlerin Angela Merkel will der Essener Tafel die Entscheidung überlassen, wie sie mit Schwierigkeiten zwischen Deutschen und Ausländern bei der Essensverteilung umgeht. "Andere Tafeln in anderen Städten haben ja für sich Maßnahmen getroffen, um durchaus ähnliche Probleme zu bewältigen. Das kann vielleicht auch in der Essener Situation hilfreich sein", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin.

"Wobei eines klar ist: Das wird entschieden von den Tafel-Verantwortlichen vor Ort". Am Montag hatte Merkel kritisch auf den Aufnahmestopp der Essener Tafel für Ausländer reagiert. "Da sollte man nicht solche Kategorisierungen vornehmen. Das ist nicht gut", sagte sie in einem RTL-Interview. "Aber es zeigt auch den Druck, den es gibt", fügte sie hinzu.

