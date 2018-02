Die Reichsbürgerszene gilt als gefährlich. In Bayern scheint sie sich besonders wohl zu fühlen - zumindest statistisch betrachtet.

Etwa jeder vierte identifizierte "Reichsbürger" in Deutschland lebt in Bayern. Dies zeigen Zahlen einer aktuellen Erhebung, die Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) am Mittwoch in München im Innenausschuss des Landtags vorgestellt hat. Demnach leben 3850 der bundesweit geschätzten rund 16.500 "Reichsbürger" im Freistaat. Bei weiteren rund 1400 Personen in Bayern sind nach Angaben Herrmanns die Überprüfungen wegen eines Verdachts noch nicht abgeschlossen. "Wir gehen weiter aktiv und konsequent gegen die Reichsbürgerszene vor", sagte er.

Den Angaben zufolge gehen die bayerischen Behörden - also Verfassungsschutz und Polizei - aber nicht davon aus, dass Bayern bei den "Reichsbürgern" besonders beliebt ist. Ein Grund für die hohe Zahl im Freistaat im ...

