ROUNDUP 2: Bayer geht vorsichtig ins Jahr 2018 - Monsanto-Zeitplan geändert

LEVERKUSEN - Der Pharma- und Agrochemiekonzern Bayer blickt vor der geplanten Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto verhalten auf das Jahr 2018. Der Umsatz sowie das Ergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen (Ebitda) und Sonderposten werden auf dem Niveau von 2017 erwartet, wie der Dax -Konzern am Mittwoch in Leverkusen mitteilte. Zudem braucht der 62,5 Milliarden US-Dollar schwere Kauf mehr Zeit als gedacht. "Unser Ziel ist es jetzt, die Transaktion im zweiten Quartal 2018 abschließen zu können", hieß es nun, bisher war von Anfang 2018 die Rede gewesen.

ROUNDUP: HSH Nordbank geht an Finanzinvestoren aus USA und Großbritannien

KIEL/HAMBURG - Finanzinvestoren aus den USA und Großbritannien kaufen die HSH Nordbank, die gemeinsame Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein. Die New Yorker Investmentgesellschaft Cerberus und der US-Investor J. Christopher Flowers übernehmen die meisten Anteile und halten künftig rund 80 Prozent des Instituts, wie die Kieler Landesregierung und der Hamburger Senat am Mittwoch mitteilten. Kleinere Anteile gehen an die amerikanische Gesellschaft GoldenTree und an Centaurus Capital aus London sowie an die österreichische Bawag , die Cerberus zuzurechnen ist.

ROUNDUP 2: Apple-Zulieferer Dialog Semi weckt mit Ausblick Hoffnung der Anleger

LONDON - Der Chiphersteller und Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor kann die Sorgen seiner gebeutelten Anleger mit dem Versprechen weiteren Wachstums etwas lindern. Konzernchef Jalal Bagherli rechnet für das laufende Quartal mit 330 bis 360 Millionen US-Dollar Umsatz, wie das TecDax -Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Analysten hatten eher mit Werten am unteren Ende der Spanne gerechnet. Auch im begonnenen Gesamtjahr soll ein "gutes" Plus herausspringen. Bis zum Mittag kletterten die Dialog-Aktien um fast 11 Prozent auf 27,63 Euro.

ROUNDUP 2: Aareal Bank hält Anleger mit Dividende bei der Stange

WIESBADEN - Die Aareal Bank schüttet trotz eines Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr deutlich mehr Geld an die Aktionäre aus. Die Anteilseigner dürfen sich sogar Hoffnung auf einen weiteren Geldsegen machen: Der Gewerbeimmobilienfinanzierer will sein dickes Kapitalpolster ein Stück weit abschmelzen. Denkbar ist aber auch, das Servicegeschäft weiter auszubauen durch Zukäufe. "Die Aareal Bank Gruppe geht ungeachtet des weiterhin anspruchsvollen Umfelds unbeirrt ihren Weg", erklärte Konzernchef Hermann Merkens am Mittwoch.

ROUNDUP: Dürr verdient an der E-Mobilität - und an Küchen

BIETIGHEIM-BISSINGEN - Der Anlagen- und Maschinenbauer Dürr hat 2017 so viel verdient wie nie zuvor. Das MDax -Unternehmen profitierte vor allem vom Trend zur Automatisierung in der Möbelindustrie. Der Gewinn nach Steuern stieg nicht zuletzt dank kräftiger Zuwächse bei der auf die holzverarbeitende Industrie spezialisierten Tochter Homag um gut 7 Prozent auf 201,5 Millionen Euro, wie Dürr am Mittwoch bei der Vorlage von vorläufigen Jahreszahlen in Bietigheim-Bissingen mitteilte.

Post macht Angebot in Tarifgesprächen - Verdi berät

BONN - In den Tarifverhandlungen für rund 130 000 Beschäftigte der Deutschen Post hat die Arbeitgeberseite ein Angebot gemacht. Dies sei ausgewogen und gehe "an die Grenzen unserer finanziellen Belastbarkeit", erklärte Post-Personalvorstand Thomas Ogilvie am Mittwochmittag nach langwierigen Verhandlungen. Zum Inhalt wurde zunächst Stillschweigen vereinbart. Am Nachmittag sollte eine Verdi-Tarifkommission darüber beraten. Ob sie das Angebot annimmt, ablehnt oder die Entscheidung vertagt, blieb offen.

Adidas-Chef Rorsted: Haben 2017 die 20-Milliarden-Marke beim Umsatz geknackt

FRANKFURT - Europas größter Sportartikelhersteller Adidas hat im vergangenen Geschäftsjahr einen guten Lauf gehabt. "2017 war ein sehr, sehr gutes Jahr für uns", sagte Firmenchef Kasper Rorsted am Mittwoch auf einer Fachkonferenz in Düsseldorf. Noch könne er zwar keine genauen Details nennen, da die Geschäftsergebnisse erst am 14. März veröffentlicht werden. "Beim Umsatz haben wir aber mehr als 20 Milliarden Euro erzielen können." Die von Bloomberg befragten Analysten erwarten im Schnitt 21,3 Milliarden Euro Umsatz.

SAP-Chef verdient weiter prächtig - Aufsichtsrat streicht weiche Gehaltsfaktoren

WALLDORF - SAP-Chef Bill McDermott bekommt für das vergangene Jahr etwas weniger Geld als im Vorjahr. Der US-Amerikaner erhält knapp 13,2 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Walldorf mitteilte. Für das Vorjahr hatte McDermott knapp 14 Millionen Euro eingestrichen. Auch diesmal dürfte er wieder in der Spitzengruppe der Dax-Chefs liegen. Daimler-Chef Dieter Zetsche etwa bekommt für 2017 rund 8,6 Millionen Euro.

ROUNDUP 2: Nach Diesel-Urteil: Bessere Luft auch ohne Fahrverbote möglich?

BERLIN - Diesel-Fahrverbote lassen sich auch nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts aus Sicht mehrerer Länder verhindern - doch es droht eine Vielzahl von Prozessen und einzelnen Regelungen. Auch deshalb werden Forderungen nach einer bundesweit einheitlichen "blauen Plakette" lauter, um saubere, moderne Diesel von Fahrverboten auszunehmen. Ein Thema bleiben zudem spezielle Vorgaben für Handwerker und neue Modelle für den öffentlichen Nahverkehr. Die SPD verlangt höhere Anreize der Autobauer, damit alte Dieselautos schneller aus dem Verkehr gezogen werden können.

Regierung will nach Geely-Einstieg bei Daimler Meldepflichten prüfen

BERLIN/STUTTGART - Nach dem überraschend großen Einstieg des chinesischen Geely-Konzerns beim Autobauer Daimler will die Bundesregierung die Meldevorschriften im Wertpapierhandelsgesetz prüfen. Es gehe vor dem Hintergrund des aktuellen Falles darum, ob die vorhandenen Regeln ausreichen, um ein ausreichendes Maß an Transparenz zu gewährleisten, oder ob weitergehende Vorgaben erforderlich seien. Dies geht aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums für eine Sitzung des zuständigen Bundestags-Ausschusses am Mittwoch hervor.

Weitere Meldungen -Deutsche Börse baut Standort Irland aus: Fondsgeschäft bei Clearstream wächst -Ahold Delhaize erhöht Gewinn deutlich nach Fusion -Ex-Telekom-Chef Obermann soll in Airbus-Verwaltungsrat einziehen -Deutsche Bank vor 240-Millionen-Vergleich wegen Zinsmanipulation -TecDax-Kandidat Isra Vision mit deutlichen Zuwächsen -ROUNDUP: Private sollen BER ausbauen -IPO: Siemens nominiert vier unabhängige Mitglieder für Healthineers-Aufsichtsrat -Ex-Wirtschaftsminister Müller legt Ämter in Wirtschaft nieder -Roche: EU-Kommission genehmigt Zulassung von Hemlibra gegen Bluterkrankheit -Triebwerksbauer wehren sich gegen Produktionsausbau bei Airbus A320neo -Brauereiriese Heineken eröffnet siebtes Werk in Mexiko -Erste Group hebt Dividende an -Amazon kauft nächsten Anbieter vernetzter Türklingeln -Seibert: Neue Regierung wird Thema blaue Plakette bald aufgreifen -Übernahme von UASC bringt Hapag-Lloyd sattes Umsatz- und Ergebnisplus -Autozulieferer Bosch verzichtet auf eigene Batteriezellfertigung -MOBIL-MESSE: Display-Lücke des iPhone X wird zur Smartphone-Mode in Asien -Karstadt-Eigner Signa kauft Internethändler Stylefile -MOBIL-MESSE: Lernen in virtueller Umgebung soll VR neue Impulse geben -ROUNDUP: Risiko bestimmter Insektizide für Bienen bestätigt - Verbot gefordert -Deutsche Unternehmen wollen Carsharing in Afrika etablieren -ROUNDUP: Übernachtungszahl in Jugendherbergen leicht rückläufig -Stahlhändler Klöckner erzielt höchsten Gewinn seit der Finanzkrise -Geplantes Rauchverbot in Österreich auf der Kippe -ROUNDUP/Nach Rekordjahr: Tourismusbranche geht mit Schwung ins Sommergeschäft -Preisabsprachen bei Kaffee: Rossmann muss 30 Millionen Euro zahlen -IPO: Batteriehersteller E7 Systems will noch dieses Jahr an die Börse -Telekom kündigt Einstiegs-Preispaket fürs Internet der Dinge an -ROUNDUP/Starkregen, Frost, Hitzetage: Bahn will für Extremwetter aufrüsten -ROUNDUP: Schneechaos in Teilen Großbritanniens -BGH: Eheleute können Autoversicherung des Partners kündigen

