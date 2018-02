WASHINGTON (dpa-AFX) - Die US-Wirtschaft ist am Jahresende 2017 geringfügig schwächer gewachsen als zunächst gedacht. Im vierten Quartal lag das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um auf das Jahr hochgerechnet 2,5 Prozent höher als im Vorquartal, wie das Handelsministerium am Mittwoch in Washington in einer zweiten Schätzung mitteilte. Das ist etwas weniger als noch in einer ersten Erhebung mit 2,6 Prozent ermittelt. Im dritten Quartal hatte das annualisierte Wachstum noch 3,2 Prozent betragen.

Ausschlaggebend für die leichte Korrektur der ersten Schätzung war ein etwas schwächeres Wachstum der Lagerbestände. Die Unternehmen haben also etwas weniger auf Vorrat produziert. Zudem fielen die Investitionen und die Staatsausgaben etwas schwächer aus als ursprünglich ermittelt. Die Bauausgaben waren dagegen etwas stärker als zunächst gedacht.

Getragen wurde das Gesamtwachstum im vierten Quartal vor allem durch die privaten Konsumausgaben. Belastung kam hingegen besonders vom Außenhandel: Das chronische Handelsdefizit weitete sich spürbar aus und zog vom Gesamtwachstum mehr als einen Prozentpunkt ab. Ausschlaggebend dafür ist, dass die USA seit langem deutlich mehr konsumieren als sie produzieren. Diese Differenz wird über Einfuhren aus dem Ausland ausgeglichen.

Wachstumszahlen aus den USA werden auf das Jahr hochgerechnet. Sie geben an, wie stark die Wirtschaft wachsen würde, wenn das Wachstumstempo ein Jahr lang anhielte. Die amerikanische Berechnungsmethode weicht von der europäischen Methode ab, die keine Annualisierung vorsieht. Wachstumszahlen aus den USA sind deshalb optisch höher und nicht unmittelbar mit europäischen Zahlen vergleichbar./bgf/jsl/stw

4Q-17 (adv) 4Q-17 (2nd)

PCE 3.8 3.8 Goods PCE 8.2 7.5 Durable 14.2 13.8 Nondurable 5.2 4.3 Services PCE 1.8 2.1 Nonres fixd investmnt 6.8 6.6 Structures 1.4 2.5 Equipment 11.4 11.8 Intellectual Property 4.5 2.4 Residential investment 11.6 13.0 Ch in Inventories ($) 9.2 8.0 Net exports ($) -652.6 -652.2 Exports 6.9 7.1 Imports 13.9 14.0 Govt purchases 3.0 2.9 contribution 4Q-16 1Q-17 2Q-17 3Q-17 4Q-17 4Q-17

Real GDP (chain-wt) 1.8 1.2 3.1 3.2 2.5 --

PCE 2.9 1.9 3.3 2.2 3.8 2.58 Goods PCE 4.7 0.7 5.4 4.5 7.5 1.61 Durable 9.2 -0.1 7.6 8.6 13.8 0.99 Nondurable 2.5 1.1 4.2 2.3 4.3 0.62 Services PCE 2.1 2.5 2.3 1.1 2.1 0.97 Nonres fixd investmnt 0.2 7.2 6.7 4.7 6.6 0.82 Structures -2.2 14.8 7.0 -7.0 2.5 0.07 Equipmt 1.8 4.4 8.8 10.8 11.8 0.64 Intellectual Property -0.4 5.7 3.7 5.2 2.4 0.10 Residential investment 7.1 11.1 -7.3 -4.7 13.0 0.47 Ch in inventories (bn$) 63.1 1.2 5.5 38.5 8.0 -0.70

Net exports (bn$) -631.1 -622.2 -613.6 -597.5 -652.2 -1.13

Exports -3.8 7.3 3.5 2.1 7.1 0.84 Imports 8.1 4.3 1.5 -0.7 14.0 -1.97 Govt purchases 0.2 -0.6 -0.2 0.7 2.9 0.49

