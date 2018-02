Dialog Semiconductor gewinnt wichtige Zeit

Was hat die Aktie von Dialog Semiconductor (WKN: 927200 / ISIN: GB0059822006) nicht für Prügel bezogen, als Befürchtungen die Runde machten, Großkunde Apple (WKN: 865985 / ISIN: US0378331005) könnte dem schwäbisch-britischen Halbleiterkonzern den Rücken kehren und einige Chips im Bereich Strommanagement in Eigenregie entwickeln. Jetzt schlug Dialog Semiconductor zurück.

Der schwäbisch-britische Halbleiterkonzern gab am Mittwoch seine Zahlen für das vierte Quartal und Gesamtjahr 2017 bekannt. Richtig überzeugend fiel jedoch die Prognose aus. Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2018 sollen die Umsatzerlöse bei 330 bis 360 Mio. US-Dollar liegen. Außerdem sprach das Management in Hinblick auf das Gesamtjahr 2018 von einem "guten" Umsatzwachstum. Daraufhin sprang die Dialog-Semiconductor-Aktie am Mittwoch in der Spitze um mehr als 13 Prozent in die Höhe und eroberte den ersten Platz im TecDAX (WKN: 720327 / ISIN: DE0007203275).

