=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Caixin Februar 06:30 FR/Essilor International SA, Jahresergebnis, Charenton-le-Pont *** 07:00 DE/Kion Group AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK in Frankfurt), Wiesbaden *** 07:00 BE/Anheuser-Busch Inbev NV, Ergebnis 4Q, Leuwen *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Jahresergebnis, Düsseldorf 07:30 DE/Elringklinger AG, Jahresergebnis, Dettingen *** 07:40 FR/Peugeot - PSA Peugeot Citroen SA, Jahresergebnis (08:30 PK mit Konzernchef Tavares), Paris *** 07:45 CH/BIP 4Q *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Hamburg *** 08:00 DE/Zalando SE, ausführliches Ergebnis 4Q (09:00 Telefonkonferenz), Berlin 09:00 DE/Deutsches Aktieninstitut, PK zu Studie in Kooperation mit Berenberg Bank, Deutscher Bank, Deutscher Börse und Goldman Sachs über Börsengänge und -notierung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), Frankfurt *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,0 zuvor: 59,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 56,1 1. Veröff.: 56,1 zuvor: 58,4 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 60,3 1. Veröff.: 60,3 zuvor: 61,1 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 59,6 10:30 DE/LBBW Landesbank Baden-Württemberg, PK zum Jahresergebnis, Stuttgart 10:00 DE/Aurubis AG, HV, Hamburg 10:30 DE/Mieterbund, IG Bau, Zentralverband Deutsches Baugewerbe und andere, PK zum Wohnungsbau-Tag 2018, Berlin *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 55,2 zuvor: 55,3 *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Januar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 8,7% zuvor: 8,7% *** 12:00 DE/Freenet AG, Presse-Call (via Webcast) zum Jahresergebnis *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 222.000 *** 14:30 US/Persönliche Ausgaben und Einkommen Januar Persönliche Ausgaben PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm Persönliche Einkommen PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 55,8 1. Veröff.: 55,9 zuvor: 53,3 *** 16:00 US/Fed-Chairman Powell, Anhörung im Rahmen des halbjährlichen Berichts zur Geldpolitik vor dem Bankenausschuss des Senats, Washington *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,5 Punkte zuvor: 59,1 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: +0,7% gg Vm 17:00 BR/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Dudley (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der brasilianischen Zentralbank, Sao Paulo *** 17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg - GB/Premierministerin May, Treffen mit EU-Ratspräsident Tusk zum "Brexit", London - ES/GSM Association Ltd, Mobile World Congress 2018 (seit 26.2.), Barcelona *** - US/Kfz-Absatz Februar - Feiertagsbedingt bleiben die Börsen in Südkorea geschlossen ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2018 08:59 ET (13:59 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.