Die Integrationskosten nach der Übernahme der Konkurrentin BSI haben der EFG International 2017 Verluste beschert. Die Aktie sackte zehn Prozent ab.

Die Schweizer Privatbank EFG International blickt nach den Umwälzungen durch die Übernahme der Konkurrentin BSI nach vorne: Im laufenden Jahr will der Vermögensverwalter die Abflüsse von Kundengeldern stoppen und mit Hilfe neuer Berater weitere Klienten anlocken - etwa in Kontinentaleuropa, Asien und Großbritannien. "Wir wollen wachsen", sagte der seit Jahresbeginn amtierende Bankchef Giorgio Pradelli am Mittwoch. Er war zuvor Finanzchef des Instituts. Im vergangenen Jahr lasteten Integrationskosten im Zuge der Übernahme auf der Bank: Sie verbuchte einen Verlust von 59,8 Millionen Franken ...

