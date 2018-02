IRW-PRESS: GoldMining Inc.: GoldMining stärkt das Management- und das technische Team

Vancouver, British Columbia - 28. Februar 2018 - GoldMining Inc. (das Unternehmen oder GoldMining) (TSX-V: GOLD; OTCQX: GLDLF - https://www.youtube.com/watch?v=7D80aZDC0yQ&t=3s) freut sich, folgende Bestellungen in das Management- und das technische Team bekannt zu geben: Jeff Wright wird Executive Vice President, und Dr. Jeremy Richards, Dr. J. Brian Mahoney und Dr. Michael Roberts sind neue Mitglieder im Technical Advisory Board (Advisory Board) des Unternehmens.

Jeff Wright verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte; sein besonderer Schwerpunkt liegt auf dem Rohstoffsektor, in dem er mehr als 22 Jahre Erfahrung als Investment-Banker und Analyst vorweisen kann. Er war an mehr als 100 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen mit einem Gesamtwert von über $ 2,5 Milliarden beteiligt.

Garnet Dawson, der CEO von GoldMining, merkte dazu an: Wir freuen uns sehr, dass wir Jeff für unser Managementteam gewinnen konnten und mit ihm unsere Unternehmensentwicklung und Kapitalmarktaktivitäten ausbauen können. Außerdem haben wir ein Technical Advisory Board mit führenden Experten zusammengestellt; diese werden uns bei unseren Erkundungs- und Erschließungsarbeiten unterstützen sowie bei der Identifizierung und Evaluierung von Wertschöpfungsmöglichkeiten einen wertvollen Beitrag leisten.

Das Technical Advisory Board von GoldMining besteht somit aus den Geologen Dr. Ross Sherlock, Dr. Jeremy Richards, Dr. J. Brian Mahoney, Dr. Michael Roberts und Dr. Paul Zweng sowie dem Bergbauingenieur Curtis Clarke. Diese führenden Fachleute im Bereich orogene, epithermale und porphyrhaltige Lagerstätten arbeiten eng mit dem Managementteam von GoldMining zusammen, um unser diversifiziertes Goldprojekt-Portfolio in Nord- und Südamerika weiter voranzubringen.

Jeff Wright, BA, MBA

Jeff Wright verfügt über mehr als zweiundzwanzig Jahre Erfahrung im Bereich Kapitalmärkte und hat sich in den letzten fünfzehn Jahren vorwiegend mit dem Rohstoffsektor befasst. Als Sell-Side-Analyst betreute Jeff über 30 Rohstoffunternehmen und absolvierte mehr als 60 Vor-Ort-Besuche in Konzessionsgebieten. Er unterhält umfangreiche Beziehungen mit in den USA ansässigen institutionellen Investoren und verfügt über eine fundierte Kenntnis der Kapitalmärkte. Jeff hatte bereits Positionen als Analyst und Investment-Banker bei Robertson Stephens, Montgomery & Co., H.C. Wainwright & Co. und Global Hunter Securities inne.

Jeff Wright absolvierte seinen MBA-Abschluss an der University of Southern California, seinen Bachelor of Arts in Politikwissenschaften an der North Carolina State University und ist Mitglied des Board of Directors der North Carolina State University Foundation. Vor seiner Banklaufbahn diente er als Offizier der US-Marine auf der USS Carl Vinson und der USS John Young.

Jeff Wright verfügt über umfangreiche Erfahrung im Edelmetallsektor und lieferte Beiträge zum Wall Street Journal, zu Bloomberg TV, Reuters, Marketwatch.com, Kitco News und The Gold Report oder wurde dort zitiert.

Jeremy Peter Richards, PhD, PGeo

Dr. Richards ist Inhaber einer Forschungsprofessur (Canada Research Chair) für Metallogenie an der Laurentian University, Sudbury, und behördlich zugelassener Geologe in Ontario. Der Schwerpunkt seiner Forschungsinteressen liegt auf der Entstehung hydrothermaler Minerallagerstätten und insbesondere auf der regionalen tektonischen und magmatischen Kontrolle von Porphyr- und epithermalen Mineralisierungen. Er ist in Afrika, Nord- und Südamerika, im Tethys-Gürtel von Südösteuropa bis China und in der Region Südwestpazifik im Einsatz und regelmäßig als Berater der Mineralexplorationsbranche tätig.

Dr. Richards erhielt im Jahr 1995 den Lindgren Award und im Jahr 2016 die Silbermedaille der Society of Economic Geologists (SEG); er war 2002/2003 ein International Exchange Lecturer der SEG und 2016 ein Thayer Lindsley Visiting Lecturer der SEG. Außerdem wurden ihm 2007 die Hutchison-Medaille der Geological Association of Canada und 2017 der Julian Boldy Memorial Award des Canadian Institute of Mining and Metallurgy verliehen.

Dr. Richards erhielt 1983 den BA-Grad in Geologie der Cambridge University, 1986 den MSc-Grad der University of Toronto und 1990 den PHD-Grad der Australian National University. Er erhielt im Jahr 1992 einen Lehrauftrag der britischen University of Leicester und war von 1997 bis 2017 an der University of Alberta als außerordentlicher Professor und später als Professor für Wirtschaftsgeologie tätig. Seit Juli 2017 ist er an der Laurentian University tätig.

J. Brian Mahoney, PHD, PG

Dr. Mahoney ist ein professioneller Geologe mit über 30-jähriger Erfahrung in der Wirtschaftsgeologie und der wissenschaftlichen Forschung. Er verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der stratigraphischen, struktur- und wirtschaftsgeologischen Feldforschung in Nord- und Südamerika. Er ist Geologieprofessor an der University of Wisconsin-Eau Claire und ist über Precision GeoSolutions, bei der er Geschäftsführer ist, auf internationaler Ebene tätig.

Dr. Mahoney absolvierte einen PHD-Abschluss an der University of British Columbia, einen MSc-Abschluss an der Idaho State University und einen BSc-Abschluss (Geologie) an der University of Wisconsin. Er forscht zusammen mit Teams der University of Wisconsin-Eau Claire, der University of British Columbia, des Geological Survey of Canada und des United States Geological Survey und veröffentlichte zahlreiche Artikel in wissenschaftlichen Publikationen bzw. wird dort umfassend zitiert. Er ist ein behördlich zugelassener Geologe im US-Bundesstaat Wisconsin.

Michael Roberts, PHD, P.Geo.

Dr. Roberts ist ein professioneller Geologe mit 20 Jahren Erfahrung in der Bergbauindustrie und der wissenschaftlichen Forschung. Dr. Roberts ist Geschäftsführer von Resolution Geoscience, einer privaten Beratungsfirma, die Mineralexplorationsunternehmen technische geologische Dienstleistungen erbringt. Mike hat Basisuntersuchungen für fortgeschrittene Explorationsprogramme für Grund- und Edelmetalle in Nordamerika und Australien durchgeführt und geleitet, üblicherweise in Partnerschaft mit großen Bergbauunternehmen. Er war in leitenden Positionen bei Junior-Bergbauunternehmen tätig und wurde vor kurzem zum Vice President für Exploration von Kiska Metals ernannt.

Dr. Roberts führte postdoktorale Forschung an der University of Southern California und der University of Cape Town durch, verfügt über einen PhD in Geologie der James Cook University, Australien, und einen BSc der University of Victoria, Kanada. Er ist Mitglied der Professional Engineers and Geoscientists von British Columbia.

Das Unternehmen hat im Rahmen seines Aktienoptionsplans bestimmten seiner leitenden Angestellten, Berater und Mitarbeiter Incentive-Aktienoptionen für den Kauf von 435.000 Stammaktien des Unternehmens (die Optionen) gewährt, unter anderem 200.000 Optionen, die an einen leitenden Angestellten des Unternehmens ausgegeben wurden. Die Optionen haben einen Ausübungspreis von $ 1,23 pro Aktie, der dem Schlusskurs der Stammaktien des Unternehmens am Tag vor dieser Pressemitteilung entspricht, und eine Laufzeit von fünf Jahren.

Die Optionen sind wie folgt ausübbar: 25 % sofort und 25 % jeweils drei, neun und zwölf Monate nach dem Gewährungsdatum in Bezug auf 200.000 Optionen bzw. 25 % sofort und 25 % jeweils sechs, zwölf und achtzehn Monate nach dem Gewährungsdatum in Bezug auf 235.000 Optionen. Die gewährten Optionen unterliegen der Zustimmung der TSX Venture Exchange.

Berichtigung

Im Hinblick auf die Pressemitteilungen, die am 16. Januar und am 22. Februar 2018 veröffentlicht wurden, wird die folgende Richtigstellung der Einheiten in den Spaltenüberschriften Tonnage und Enthaltenes Metall von Tabelle 1 und Tabelle 2 bekannt gegeben: Mt lautet richtig t und Moz lautet richtig Uz. Die Ressourcenschätzung und alle anderen Zahlen in den Veröffentlichungen bleiben unverändert wie folgt: angezeigte Ressource von 30.653.000 t mit einem Gehalt von 1,0 g/t Gold (1,0 Mio. Uz) und abgeleitete Ressource von 35.779.000 t mit einem Gehalt von 1,0 g/t Gold (1,1 Mio. Uz) mit einem Mindesterzgehalt von 0,4 g/t Gold. Für weitere Informationen zur Ressourcenschätzung werden die Leser auf den technischen Bericht vom 20. Dezember 2017 mit dem Titel Technical Report on the Crucero Property, Carabaya Province, Peru (Technischer Bericht zum Konzessionsgebiet Crucero, Provinz Carabaya, Peru verwiesen, erstellt von Greg Z. Mosher, M.Sc., P.Geo., und abrufbar über das Profil des Unternehmens auf SEDAR.

Über GoldMining Inc.

GoldMining ist ein börsennotiertes Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf dem Erwerb und der Erschließung von Goldaktiva in Nord- und Südamerika liegt. Aufgrund seiner disziplinierten Erwerbsstrategie kontrolliert GoldMining nun ein diversifiziertes Portfolio an Gold- und Kupferprojekten im Ressourcenstadium in Kanada, den USA, Brasilien, Kolumbien und Peru. Außerdem besitzt GoldMining eine 75-prozentige Beteiligung am Uranprojekt Rea im westlichen Athabasca-Becken in Alberta, Kanada.

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die die aktuellen Ansichten und/oder Erwartungen von GoldMining hinsichtlich seines Geschäfts und zukünftiger Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Erwartungen und zukünftiger Pläne hinsichtlich seiner Projekte. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den zu diesem Zeitpunkt aktuellen Erwartungen, Ansichten, Annahmen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich des Geschäftes und der Märkte, auf denen GoldMining tätig ist, Investoren werden darauf hingewiesen, dass alle zukunftsgerichteten Aussagen bestimmte Risiken und Ungewissheiten in sich bergen, einschließlich der Risiken in Zusammenhang mit der Exploration und Erschließung von Mineralkonzessionsgebieten; sowie Ungewissheiten hinsichtlich der Verfügbarkeit und Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen. Diese und andere Risiken, einschließlich jener, die in den Einreichungen von GoldMining bei den kanadischen Wertpapierbehörden beschrieben werden, könnten dazu führen, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse erheblich davon unterscheiden. Die Leser sollten sich daher bei ihren Investitionen nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen verlassen. Es gibt keine Gewissheit, dass sich zukunftsgerichtete Informationen oder die wesentlichen Faktoren und Annahmen, die bei der Äußerung solcher zukunftsgerichteten Informationen verwendet werden, als genau erweisen werden. GoldMining ist nicht verpflichtet, etwaige Änderungen von freiwillig bereitgestellten zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den anwendbaren Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

Weder TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Bestimmungen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com , www.sec.gov , www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42592 Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link: http://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=42592&tr=1

