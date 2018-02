Hamburg - Der Fondshandel der Börse Hamburg konnte im Februar an das hohe Umsatzvolumen vom Januar anknüpfen, so die Börse Hamburg.Mit 68 Mio. Euro habe der Handelsumsatz im zweiten Monat des Jahres nur geringfügig unter dem Ergebnis vom Januar (71 Mio. Euro) gelegen. Dabei sei zu berücksichtigen, dass der Februar zwei Handelstage weniger habe, als der Januar. Der Fondshandel sei in diesem Monat zweifelsohne geprägt gewesen vom Geschehen am Aktienmarkt.

