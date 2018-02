NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street dürfte sich am Mittwoch stabilisieren. Der Aktienterminmarkt deutet auf einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Angesichts der Vortagesverluste, ausgelöst durch falkenhaft interpretierte Aussagen des neuen US-Notenbankgouverneurs Jerome Powell, wollen Händler daher nicht von einer Erholung sprechen. Dies gilt umso mehr, weil den wichtigsten Indizes auf Monatssicht Verluste drohen. Für den marktbreiten S&P-500 sowie den Dow-Jones-Index könnten es die ersten Monatsabschläge seit März 2017 sein. Per Dienstag liegen die beiden Indizes rund 2,8 Prozent im Minus, die Nasdaq rund 1,1 Prozent.

Der ganze Februar ist bislang geprägt gewesen von der Zinsdebatte in den USA. Bereits Anfang des Monats hatte ein steiler Renditeanstieg am Rentenmarkt Aktien auf Talfahrt geschickt. Anschließend beruhigte sich die Lage etwas, die Renditen und damit die Zinserhöhungserwartungen kamen etwas zurück und die Wall Street erholte sich. Insofern passt die Reaktion am Aktienmarkt am Vortag auf die falkenhaften Verlautbarungen Powells ins aktuelle Bild. Aktienkurse reagieren derzeit äußerst sensibel auf Zinsspekulationen.

"Als Powell die Millionen-Dollar-Frage über drei oder vier Zinsschritte gefragt wurde, war er schnell bei der Sache, die Verbesserungen in der Wirtschaft und seinen Optimismus zu unterstreichen, dass die Inflation das 2-Prozentziel der Notenbank erreichen wird. Dies kann nur als falkenhafte Antwort beschrieben werden, die für viele Marktbeobachter signalisiert, dass vier Zinsschritte 2018 in den Startlöchern stehen", sagt Chefanalyst Jasper Lawler von London Capital Group.

Powell vielleicht zu optimistisch?

Ob Powell mit seiner optimistischen Beschreibung der US-Konjunktur richtig liegt, müssen Anleger an den Konjunkturdaten des Tages abklopfen. Denn Vertreter der US-Notenbank melden sich zur Wochenmitte nicht zu Wort. Die US-Wirtschaft ist im vierten Quartal 2017 etwas schwächer gewachsen als zunächst berichtet. In zweiter Lesung wurde das noch immer respektable BIP-Wachstum knapp nach unten revidiert. Volkswirte hatten mit einer solchen Abwärtsrevision gerechnet. Doch schon im frühen Handel folgt der nächste Lackmustest - dann mit neuen Daten aus dem Februar: Bekannt gegeben wird der Einkaufsmanagerindex aus dem Großraum Chicago.

Unter den Einzelwerten geraten im vorbörslichen Handel die Aktien von Celgene unter Druck. Sie verlieren 6,4 Prozent, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA den Antrag des Pharmaherstellers auf Zulassung eines Mittels zur Behandlung von Multipler Sklerose (MS) abgewiesen hat. Bookings Holdings legen nach über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen um 8,4 Prozent zu. Das bislang unter Priceline firmierende Reisebuchungsportal hatte zwar unter dem Strich einen Verlust nach einem Gewinn zuvor vermeldet. Bereinigt um Einmalposten stieg der Überschuss aber im vierten Geschäftsquartal.

Student Transportation springen um knapp 24 Prozent. Eine Investorengruppe will das Beförderungsunternehmen übernehmen. Frontier Communications brechen dagegen um knapp 25 Prozent ein. Das Telekommunikationsunternehmen hat einen Verlust berichtet, der fast die Hälfte des Umsatzes ausmacht. Für die Aktie der Pizza-Kette Papa John's geht es um 5,1 Prozent nach unten. Das Unternehmen hat im vierten Quartal schlechter abgeschnitten als erwartet. Auch die Ertragsziele für das laufende Jahr liegen klar unter den Markterwartungen.

Geschäftszahlen und Ausblick von Express Scripts überraschen hingegen positiv. Die Aktie des Pharmakonzerns rückt daraufhin um 1,1 Prozent vor. Noch besser werden Geschäftszahlen und Ausblick von Etsy aufgenommen: Die Titel des Online-Händlers für Kunst und Künstlerbedarf schießen um 16,3 Prozent empor. E.L.F. Beauty meldet dagegen einen Umsatz, der unter den Analystenerwartungen liegt. Die Aktie des Schminke- und Make-Up-Anbieters stürzen um 9,9 Prozent ab.

Valeant Pharmaceuticals geben 8,9 Prozent ab. Das Pharma-Unternehmen enttäuscht sowohl mit den Viertquartalszahlen als auch mit dem Ausblick. Die Lizenzvereinbarung mit Kaken Pharmaceutical zur Entwicklung und Vermarktung eines Mittels zur Behandlung von Schuppenflechte besänftigt Anleger nicht. Nach schwachen Geschäftszahlen rauschen die Einzelhandelstitel von Lowe's 6,8 Prozent gen Süden.

Dick im Geschäft zeigen sich Weight Watchers mit Ergebnis und Erlös über Markterwartung. Die Titel des Diätprodukteanbieters gewinnen 8,9 Prozent. Hertz Global Holdings büßen indes 3,7 Prozent ein. Die Quartalszahlen des Autovermieters werden als schwach eingestuft.

Öl und Gold wenig verändert

An den Rohstoffmärkten tut sich indes wenig, Gold und Erdöl verbilligen sich leicht. Der Preis für US-Leichtöl der Sorte WTI sinkt im Vorfeld der offiziellen Lagerbestandsdaten der US-Regierung um 0,1 Prozent auf 62,93 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent um ebenfalls 0,1 Prozent auf 66,56 Dollar. Am Vorabend hatten die Daten des privaten American Petroleum Institute (API) einen Lageraufbau gezeigt. Unter Bankanalysten glaubt eine Mehrheit weiterhin an steigende Preise und ein ausbalanciertes Verhältnis von Angebot und Nachfrage. Morgan Stanley und Citigroup haben ihre Preisprojektionen angehoben.

=== US-Anleihen Laufzeit Akt. Rendite Bp zu Vortag Rendite Vortag +/-Bp YTD 2 Jahre 2,28 1,6 2,26 107,6 5 Jahre 2,67 1,0 2,66 74,6 7 Jahre 2,83 0,0 2,83 58,3 10 Jahre 2,89 -0,6 2,90 44,6 30 Jahre 3,15 -0,9 3,16 8,2 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.15 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,2216 -0,15% 1,2235 1,2244 +1,7% EUR/JPY 130,78 -0,44% 130,99 131,56 -3,3% EUR/CHF 1,1518 +0,26% 1,1499 1,1496 -1,7% EUR/GBP 0,8836 +0,45% 0,8800 1,1350 -0,6% USD/JPY 107,07 -0,26% 107,07 107,46 -5,0% GBP/USD 1,3827 -0,60% 1,3905 1,3898 +2,3% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,03 63,01 +0,0% 0,02 +4,4% Brent/ICE 66,51 66,63 -0,2% -0,12 +0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,60 1.318,29 -0,1% -0,68 +1,1% Silber (Spot) 16,42 16,43 -0,1% -0,01 -3,1% Platin (Spot) 978,05 982,50 -0,5% -4,45 +5,2% Kupfer-Future 3,13 3,16 -0,9% -0,03 -5,2% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2018 09:16 ET (14:16 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.