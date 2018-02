Die NordLB hat das Kursziel für Bayer nach Zahlen von 102 auf 100 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. 2017 sei der Leverkusener Pharma- und Agrochemiekonzern am unteren Rand der eigenen Ziele gelandet, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch für 2018 sei keine Belebung avisiert worden./ag/la Datum der Analyse: 28.02.2018

ISIN: DE000BAY0017