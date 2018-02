Mainz (ots) -



Woche 09/18 Donnerstag, 01.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Australiens Küsten Sydney



6.20 Australiens Küsten Die Korallenküste



( weiterer Ablauf ab 7.00 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper Riesenpott voraus Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 11.35 Faszination Kreuzfahrt - Auf Meer und Fluss



( weiterer Ablauf ab 12.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrektur beachten: 13.50 37° Schulden, Pleite, Insolvenz Wie Profis helfen Deutschland 2017



( weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 17.05 ZDFzoom Bahn ohne Plan Güterzüge auf dem Abstellgleis Deutschland 2017 17.35 Welt ohne Banken? - Die Blockchain-Revolution Deutschland 2017



18.05 Kriminelle Karrieren Jordan Belfort - Der Wolf of Wall Street Deutschland 2016



( weiterer Ablauf ab 18.45 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 22.25 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Barings Bank Singapur 2016



23.10 ZDFzoom In den Fängen der Abzocker Wie Anleger um Milliarden gebracht werden Deutschland 2017



23.55 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



0.35 heute-journal



1.05 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Bundeslade Großbritannien 2014



1.50 Aufgedeckt: Geheimnisse des Altertums Die Büste der Nofretete Großbritannien 2014



2.35 Aufgedeckt - Rätsel der Geschichte Der Turmbau zu Babel Großbritannien 2017



3.20 Terra X Die Botschaft der 12. Etruskerstadt Deutschland 2010



4.00 Terra X Tod am Keltenhof Der Fürst vom Glauberg Deutschland 2010



( weiterer Ablauf ab 4.45 Uhr wie vorgesehen )



_____________________________________________________________________ Freitag, 02.03.



Bitte Programmänderung und neue Beginnzeit beachten:



8.00 auslandsjournal Deutschland 2018



"Frontal 21" entfällt 8.30 Chinas Macht auf dem Meer Deutschland 2015



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



