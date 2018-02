China will zur Auto-Weltmacht aufsteigen. Automanager warnen, dass Deutschland spätestens nach dem Diesel-Fahrverbot ins Hintertreffen geraten könnte.

Hui Zhang mangelt es nicht an Selbstbewusstsein. "Wir bieten Produkte an, um den Markt zu erobern", sagt der der Direktor des Europageschäfts des chinesischen Elektroauto-Start-ups Nio. Zwar könne man von den deutschen Autoherstellern in Sachen mechanisches Know-how und Qualitätsbewusstsein noch viel lernen.

Aber: "Wir wollen mehr als ein Autounternehmen sein", erklärte Zhang bei der Handelsblatt Asia Business Insights, einer hochkarätigen Konferenz zum Austausch zwischen der deutschen und der asiatischen Wirtschaft.

Die Autos, die Nio bauen will, sollen so etwas wie rollende Smartphones sein - mit Apps, Cloud-Computing und digitalen Services. Von den mehr als hundert chinesischen Start-ups im Autobereich gilt Nio als eines der Vielversprechendsten. Denn hinter der Firma um den Selfmade-Milliardär und Nio-Gründer William Li steht gleich ein ganzes Konglomerat aus 56 Investoren. Darunter so klingende Namen wie der Computer-Hersteller Lenovo oder Tencent, Chinas Pendant zu Facebook.

Das Ziel von Nio ist klar: Die Firma will zur weltweiten Nummer eins bei Elektroautos aufsteigen. Eine Kampfansage, die man mittlerweile auch in Deutschland ernst nimmt. Denn dem Neuling aus Fernost kommt die radikale Industriepolitik der kommunistischen Regierung in Peking zu ...

Den vollständigen Artikel lesen ...