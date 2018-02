Es ist ein Signal nach dem Amoklauf in Florida: Die US-Waffenhandelskette Dick's Sporting Goods verkauft keine Kriegswaffen vom Typ AR-15 mehr.

Während die Politik noch zögert, ziehen die Unternehmen bereits Konsequenzen: Dick's Sporting Goods, einer der größten Waffen-Einzelhändler der USA, kündigte an, dass es keine halbautomatischen Gewehre mehr verkaufen wird.

Zudem hebt der Händler das Mindestalter für den Kauf von Waffen in seinen Läden auf 21 Jahre an. Damit reagiert das Unternehmen freiwillig auf den Amoklauf an der Marjory Stoneman Douglas Highschool in Florida.

Seit vor drei Wochen 17 Menschen an der High School nieder geschossen wurden, reißen die Proteste für strengere Waffengesetze nicht ab. Jugendliche organisieren landesweite Demonstrationen und konfrontieren die Politiker vor laufenden Fernsehkameras.

Im Internet verbreiten sich die Aufrufe mit dem Hashtag BoycottNRA gegen die Lobby-Organisation National Rifle Association rasant.

Zum ersten Mal nach einem solchen Massaker reagieren auch die Unternehmen. Versicherer, Autovermieter und Fluggesellschaften haben bereits ihre Partnerschaften mit dem Waffenverband gekündigt.

Dick's Sporting Goods kommt mit seiner Ankündigung den wichtigsten Forderungen der Befürworter strengerer Waffengesetze nach. In Zukunft wird in den Läden keiner mehr eine halbautomatische ...

