Von Stefan Lange

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die wirtschaftlichen Fortschritte Ghanas gewürdigt. Das Land habe bei der regionalen Integration, bei der Prosperität und bei seinem Bemühen um Stabilität "schon erhebliche Erfolge erzielt", sagte die CDU-Vorsitzende am Mittwoch beim Besuch des ghanaischen Präsidenten Nana Addo Dankwa Akufo-Addo in Berlin. "Aber man muss sagen, dass auch noch sehr viel zu tun ist", schränkte die Kanzlerin gleichzeitig ein.

Die Bundesregierung erkenne mit Freude, dass Ghanas wirtschaftlicher Weg und Ghanas Weg der ökonomischen Prosperität "wieder sehr viel besser aussieht, als das vor einiger Zeit war", sagte Merkel. Beide Länder seien sich durch sehr enge freundschaftliche Beziehungen seit vielen Jahren verbunden, dafür spreche auch die zurückliegende Reise des Bundespräsidenten Mitte Dezember nach Ghana (und Gambia). "Wir schätzen die Rolle Ghanas als Vorbildfunktion in der Region", lobte die CDU-Vorsitzende.

Nach Angaben des Auswärtigen Amts war Ghana den jüngsten verfügbaren Zahlen zufolge 2016 Deutschlands viertgrößter Handelspartner in Subsahara-Afrika, nach Südafrika, Nigeria und der Elfenbeinküste. Das bilaterale Handelsvolumen mit Deutschland belief sich auf 584 Millionen.

Rückkehr und Ausbildung

Beide Politiker sprachen den Angaben zufolge auch über das Thema Migration. Merkel erklärte, Deutschland werde die Rückführung ghanaischer Flüchtlinge beschleunigen, sofern sie keinen Aufenthaltsstatus haben. "Wir setzen darauf, dass freiwillige Rückkehr vor Zwangsrückkehr abgewickelt wird", betonte sie. Deutschland wolle im Gegenzug aber auch mehr jungen Menschen aus Ghana ein Studium oder eine Berufsausbildung in Deutschland ermöglichen.

Akufo-Addo, der nach seinem Eintreffen in Deutschlands zunächst Gespräche in Nordrhein-Westfalen geführt hatte, lenkte den Blick auf seine Treffen mit Wirtschaftsvertretern. "Wir möchten uns jetzt vorrangig auf Investitions-Kooperationen mit Deutschland und anderen Industrienationen konzentrieren", sagte der Präsident. Die Ära der Entwicklungshilfe "war eigentlich nicht so hilfreich für die Entwicklung unseres Landes. Ich denke, dass uns das in vielerlei Hinsicht geschwächt hat."

Die Menschen hätten sich an die Unterstützung gewöhnt, sagte Akufo-Addo. "Das ist nicht gut für die Selbstachtung und die Unabhängigkeit." Ghana wolle in Zukunft seinen Haushalt selbst finanzieren, deshalb gehe es jetzt um Handel und Investitionen. Die Bundeskanzlerin habe ihm diesbezüglich sehr genau zugehört und sich offen für diesen Ansatz gezeigt. Sie habe sich verpflichtet, alles denkbar mögliche zu tun, um sein Land bei diesem ehrgeizigen Ziel zu unterstützen.

Effizienz bei der Hilfe

Zur Auflage eines "Marshallplans für Afrika" sagte Merkel, ein solcher Plan könne nicht von Deutschland alleine gemacht werden, sondern sollte ein europäisches Projekt sein. Im Koalitionsvertrag sei dazu vereinbart worden, dass etwaige finanzielle Spielräume "prioritär und immer im Verhältnis eins zu eins in Entwicklungshilfe und Verteidigung gegeben werden". Das sei eine sehr starke Aussage und sie garantierte, "dass die deutschen Entwicklungsausgaben auch steigen".

Allerdings müsse es dabei auch um Effizienz gehen, erklärte Merkel. Präsident Akufo-Addo habe ja selber gesagt, dass sich sein Land eines Tages ohne Hilfe von außen bewegen wolle. "Ich finde es sehr gut, dass die afrikanischen Länder mit ihrer Agenda 2063 zum ersten Mal selber aufgeschrieben haben, wie sie sich ihre Entwicklung vorstellen", sagte die Kanzlerin. Denn bislang sei es doch oft so gewesen, dass die Industrieländer ihre Vorstellungen durchsetzen wollten.

Unterstützung für UN-Bewerbung

Beide Seiten sprachen auch über den Terror in Afrika. Merkel begrüßte in diesem Zusammenhang unter anderem die Bemühungen der G5-Sahel-Staaten, eine eigene Anti-Terror-Armee zu gründen. Akufo-Addo habe sie im Grunde genommen ermutigt, das deutsche und europäische Engagement insgesamt in diesem Bereich fortzusetzen, weil Stabilität ohne Sicherheit nicht möglich sei.

Beide Seiten verabredeten Merkel zufolge, sich bei der Bewerbung um nichtständige Sitze im UN-Sicherheitsrat gegenseitig zu unterstützen. Ghana unterstütze Deutschland für die nächste Bewerbungsrunde, Ghana selber wolle sich um 2020 herum bewerben. In New York werden jedes Jahr fünf nichtständige Mitglieder für zwei Jahre gewählt.

Akufo-Addo bekräftigte die Forderung der Afrikanischen Union nach einer umfassenden Reform der Vereinten Nationen. Das Gremium sei im Lichte der Nachkriegszeit gegründet worden. Seitdem sei viel passiert und der UN-Sicherheitsrat müsse nun die Realitäten des 21. Jahrhunderts widerspiegeln. Deutschland, das ein so großes Gewicht in Europa und in der Welt darstelle, sollte auf jeden Fall seinen Weg dorthin finden. "Das werden wir auf jeden Fall unterstützen."

February 28, 2018

