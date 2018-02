Zusätzliche Filialnetze und Banken mit Vergangenheit will sich die Erste nicht mehr zulegen. Stattdessen will sie im Onlinebanking expandieren. Bis Anfang 2019 wird die Plattform George auf alle Osteuropatöchter ausgerollt. Damit sollen alle 16 Millionen Erste-Kunden in sieben Märkten erreicht werden. Bankchef Andreas Treichl ...

Den vollständigen Artikel lesen ...