Die MLP SE (ISIN: DE0006569908) hat das Geschäftsjahr 2017 mit einem deutlichen Ergebnissprung abgeschlossen.

Das operative Ergebnis vor Zinsen und Steuern (operatives EBIT) legte um 33 Prozent auf 46,7 Mio. Euro zu. Das EBIT - inklusive der angekündigten einmaligen Sonderaufwendungen - ist mit 37,6 Mio. Euro genauso wie das Konzernergebnis mit 27,8 Mio. Euro um rund 90 Prozent gewachsen. Die Gesamterlöse legten um 3 Prozent auf 628,2 Mio. Euro zu - das ist der höchste Wert seit Ausbruch der weltweiten Finanzkrise im Jahr 2008. Dabei profitierte MLP von der deutlichen Verbreiterung der Erlösbasis in den vergangenen Jahren und erzielte Zuwächse in allen Beratungsfeldern mit Ausnahme der Altersvorsorge. Die stärksten Wachstumsraten verzeichneten die Immobilienvermittlung (plus 20 Prozent) und das Vermögensmanagement (plus 15 Prozent). Darüber hinaus hat MLP im Geschäftsjahr 2017 die Kapitalbasis nachhaltig gestärkt: Durch die Weiterentwicklung der Konzernstruktur sowie die positive operative Entwicklung stiegen die anrechenbaren Eigenmittel zum Jahresende im Vergleich zum 31. Dezember 2016 um insgesamt mehr als 75 Mio. Euro an. Auf Basis dieser positiven Entwicklungen schlägt der Vorstand eine Erhöhung der Dividende von 8 Cent auf 20 Cent pro Aktie vor.

"Wir haben im Jahr 2017 Wachstum erzielt und mit einem guten Ergebnis unsere Ziele erreicht. Selbstverständlich war das nicht, denn die strategische Weiterentwicklung von MLP fällt in ein schwieriges Umfeld. Deshalb sind wir alles in allem zufrieden mit dem zurückliegenden Geschäftsjahr", sagt Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Schroeder-Wildberg. "2017 haben wir erneut unsere Fähigkeit unterstrichen, uns schnell an Marktveränderungen anzupassen. Wir werden unsere erfolgreiche Strategie der vergangenen Jahre - die Verbreiterung der Erlösbasis verbunden mit einem fortlaufenden Kostenmanagement - beharrlich fortsetzen."

FY 2017: Gesamterlöse legen um 3 Prozent auf 628,2 Mio. Euro zu

