Apple soll großflächig Kunden getäuscht haben: Jener Vorwurf wird seit einiger Zeit von diversen Klägern in unterschiedlichen Ländern geäußert.

"Akku-Gate"

Was war passiert? Ende 2017 wurden bestimmte Drosselungsfunktionen für iPhones mit älteren Akkus bekannt. Kritiker werfen dem US-Konzern vor, bewusst auf solche Verlangsamungen zu setzen, um den Verkauf neuer Produkte anzukurbeln. In der Folge des sogenannten "Akku-Gates" häuften sich die Klagen in verschiedenen ... (Marco Schnepf)

