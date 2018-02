Unternehmen führt auf dem Mobile World Congress eine Reihe von Produkten für europäische Unternehmen ein

Alibaba Cloud, der Cloud-Computing-Arm der Alibaba Group, hat heute auf dem Mobile World Congress, der in Barcelona, Spanien, stattfindet, acht Produkte aus Bereichen von Big Data und Künstliche Intelligenz (KI) über Infrastruktur und Sicherheit bis hin zu privaten Cloud-Lösungen vorgestellt. Mit dieser Reihe von Produkten kann die steigende Nachfrage nach leistungsstarken und zuverlässigen Cloud-Computing-Diensten sowie modernen KI-Lösungen bei europäischen Unternehmen bedient werden. Diese werden damit dabei unterstützt, in dieser Ära der digitalen Transformation Chancen wahrzunehmen. Diese Produkte werden mit der Expertise und praktischen Erfahrung kombiniert, die über die Alibaba Cloud verfügbar sind. So können die Kunden modernste Lösungen insbesondere in Bereichen wie Online- und Offline-Einzelhandelsintegration, intelligente Fertigung und intelligente Stadtentwicklung platzieren.

Die neuen Produkte, die für europäische Unternehmen vorgestellt werden, passen in eine Reihe untereinander verbundener Kategorien. Im Hinblick auf Datentechnologie und KI bringt Alibaba Cloud drei Hauptprodukte auf den Markt: Image-Search-Lösungen, mit denen die Nutzer online und offline über Bilder nach Informationen suchen können, Intelligent Services Robot, ein Chatbot für Unternehmen, und Dataphin, eine intelligente Daten-Engine, die entwickelt wurde, um dem Bedarf bei Big-Data-Entwicklung, Verwaltung und Anwendungen gerecht zu werden.

Infrastruktur und Sicherheit werden weiterhin Grundlage und grundsätzliche Überlegung von wesentlicher Bedeutung für Unternehmen darstellen, die eine Cloud-Migration vornehmen. In Anbetracht dessen wird Alibaba Cloud ECS Baremetal Instance auf den Markt bringen. Diese neue ECS-Lösung für Hochleistungs-Computing verbindet die Stärken virtualisierter Systeme und Baremetal-Server. Wenn es als Supercomputer verbunden wird, wird ECS Baremetal Instances zu einem Super Computing Cluster, mit dem die Netzwerklatenz auf Mikrosekunden reduziert und gleichzeitig Elastizität und Supercomputing-Funktionen angeboten werden können.

Das Unternehmen wird außerdem sein intelligentes Cloud Enterprise Network (CEN) der nächsten Generation und den Vulnerability Discovery Service, eine hoch leistungsfähige Sicherheitslösung, vorstellen. Für europäische Unternehmen, die eine Plattform für skalierbare und hybride Cloud-Services suchen, wird Alibaba Cloud die internationale Version von Apsara Stack auf den Markt bringen. Diese bewährt sich bereits seit drei Jahren bei der Nutzung auf dem Markt in China und wurde von mehr als 120 Firmenkunden erfolgreich übernommen.

"Alibaba Cloud möchte technische Innovationen in Europa auf den Weg bringen und Unternehmen bei ihrer Tätigkeit helfen. Der Mobile World Congress in Barcelona ist eine sehr gute Gelegenheit für uns, unsere Strategie in Europa zu aktualisieren und zu überlegen, wie wir mit unseren Angeboten und unserer Expertise von unterschiedlichen Sektoren aus einen steigenden Beitrag zur digitalen Transformation von Unternehmen auf diesem Markt leisten können", sagte Yeming Wang, General Manager von Alibaba Cloud Europe.

In diesen neuen Produkten können aufgrund der Leistungsfähigkeit des Supercomputing erstmals in Europa die modernen Kapazitäten von Alibaba Cloud für Big Data und KI bereitgestellt werden. Die durchdachten Lösungen für Datenerkenntnisse können bereits auf viele Erfolgsgeschichten in China und international verweisen, die den Machbarkeitsnachweis liefern. Image Search ist in China weit verbreitet in einer Reihe von Szenarien, u. a. New Retail. Bei diesem Konzept werden Online- und Offline-Handel nahtlos zusammengebracht. Der intelligente Serviceroboter bediente im vergangenen Jahr an einem einzigen Tag auf dem 11.11 Global Shopping Festival mehr als 40 Millionen Kunden. Dataphin, das System für die intelligente Erstellung und Verwaltung von Daten, verwaltet jetzt 95 aller Daten der Alibaba Group und bringt alle Arten von Innovationen bei Datenerkenntnissen innerhalb des Business-Ökosystems der Unternehmensgruppe auf den Weg vom Einzelhandel über Finanzen bis hin zu Logistik, Transportwesen und Gesundheit.

"Die Entscheidungen dazu, wie ein Unternehmen im digitalen Zeitalter arbeiten sollte, sind in zunehmendem Maße strategische Entscheidungen. Um diesem sich ändernden Bedarf gerecht zu werden, können wir unsere praktische Erfahrung mit digitaler Transformation und die Erfolge, die wir in China gesammelt haben, zugunsten europäischer Unternehmen nutzen. Diese modernen Lösungen werden für Unternehmen in verschiedensten Sektoren nützlich sein und ihnen sowohl lokal als auch global wahre Konnektivität liefern. Für Alibaba Cloud liegt darin die wahre Bedeutung inklusiver Technologie", fügte Herr Wang hinzu.

Um die Fähigkeit des Unternehmens sicherzustellen, seine Produkte und Dienste so weiterzuentwickeln und zu erweitern, dass der Kundenbedarf im digitalen Zeitalter bedient werden kann, engagiert sich Alibaba Cloud für Investitionen in Cloud-Computing-Dienste und digitale Infrastruktur in Europa. Das Unternehmen hat im November 2016 in Frankfurt am Main seine erste Verfügbarkeitszone eröffnet und kürzlich in der gleichen Region den Betrieb der zweiten Verfügbarkeitszone aufgenommen. Um seine Kunden in Europa besser bedienen zu können, begründet Alibaba Cloud zusammen mit seinen europäischen Partnern etwa Vodafone in Deutschland, dem nationalen britischen Wetterdienst Met Office und Station F, einem Innovations-Hub in Frankreich ein Technologie-Ökosystem.

Die neuen Produkte und Lösungen werden während des gesamten Mobile World Congress vom 26. Februar bis 1. März 2018 am Stand von Alibaba Cloud (1A70, Halle 1) präsentiert werden.

Eckpunkte der acht von Alibaba Cloud auf dem Mobile World Congress vorgestellten Produkte:

Kategorie Produkt Merkmal Big Data und KI Image Search Suchen Sie nach allem,

was Sie sehen Datum der Einführung:

27. Februar 2018 Image Search funktioniert über KI und maschinelles Lernen, in Verbindung mit der weltweit ersten eingebauten Funktion für Bildersuche über Text. Es ist die erste Lösung ihrer Art, die von einem Anbieter öffentlicher Cloud-Services angeboten wird. Mit Image Search werden die Einkaufserfahrungen der Kunden bei Kleidung bis hin zu Autos auf ein neues Level gehoben. Sowohl online als auch offline können auf einfachere und präzisere Art die passenden Produkte gefunden werden. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.alibabacloud.com/product/imagesearch Intelligent Service

Robot Chatbot für

Unternehmen Datum der Einführung:

27. Februar 2018 Der Intelligent Service Robot stellt eine intelligente Lösung für die Kommunikation mit den Kunden dar. Er unterstützt die Text- und Sprachausgabe in mehreren Sprachen, u. a. Chinesisch, Englisch, Russisch und Spanisch. Der Chatbot ist mit der Fähigkeit ausgestattet, aus bestehenden Chat-Protokollen und laufender Kommunikation zu lernen, um präzisere und umfassendere Antworten zu liefern. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.alibabacloud.com/product/bot Dataphin -

Big-Data-PaaS

aus einer Hand (Platform as a

Service) Datum der Einführung:

April 2018 Dataphin ist eine intelligente Daten-Engine, die entwickelt wurde, um der steigenden Nachfrage nach Analysen von Big-Data-Geschäftsszenarien gerecht zu werden. Durch Digitalisierung der Verfahren vom Datenimport bis hin zur Datenanalyse hilft die Lösung den Nutzern dabei, bei der Datenanalyse Zeit und Kosten zu sparen. So kann eine umfassende Big-Data-Lösung für Unternehmen angeboten und der Datenwert maximiert werden. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.alibabacloud.com/product/dataphin Infrastruktur ECS Baremetal

Instance -Der

ultimative Computer

-Server Datum der Einführung:

27. Februar 2018 ECS Baremetal Instance ist eine über Hard- und Software konzipierte Innovation, bei der mittels einer Virtualisierungskarte der Hypervisor gekapert und der Hostserver als virtuelle Baremetal-Ressource versorgt wird. Damit werden die Stärken von virtualisierten Systemen und Baremetals verbunden. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.alibabacloud.com/product/ebm Super Computing

Cluster Wirkliches Hoch

-Leistungs

-Computing (HPC) in der

Cloud Datum der Einführung:

27. Februar 2018 Super Computing Cluster ist in der Lage, mehrere ECS Baremetal Instances mit einem Hochgeschwindigkeits-Netzwerk zu verknüpfen und damit die kombinierten Stärken von virtueller und Hardware-Infrastruktur zu maximieren. Damit kann die Netzwerklatenz auf Mikrosekunden reduziert werden, während gleichzeitig Elastizität und Supercomputing-Fähigkeiten angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.alibabacloud.com/product/scc Cloud Enterprise

Network (CEN) -

Das

Cloud-Netzwerk

der nächsten Generation für Ihr Unternehmen der Zukunft Datum der Einführung:

April 2018 Cloud Enterprise Network ist eine kosteneffektive Lösung, die über Broadband und Traffic-Sharing funktioniert. Statt Router zwischen Netzwerkknoten einzurichten, um die Netzwerkgeschwindigkeit zu erhöhen, bietet CEN intelligentes Routing, um eine optimale Netzwerkgeschwindigkeit zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.alibabacloud.com/product/cen Security Vulnerability

Discovery Service -

Ein SaaS-basierter Service zum Erkennen von

Schwachstellen in Netzwerken

Datum der Einführung:

April 2018 Vulnerability Discovery Service ist ein SaaS-basierter Service zum Erkennen von Schwachstellen in Netzwerken. Über Feeds mit den neuesten Erkenntnissen erkennt der Dienst in adaptiver Weise Netzwerk-Assets wie Domains, Abonnements, Subdomains, IPs, Ports, Protokolldienste und Webkomponenten. Es werden ständig die Schwachpunkte dieser Assets und andere Arten von Sicherheitsdefekten überprüft. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.alibabacloud.com/product/avds Private Cloud-Lösung Apsara Stack -

Alibaba Cloud bei Ihnen

zu Hause Datum der Einführung:

April 2018 Mit Apsara Stack erhalten Unternehmen eine skalierbare und integrierte Plattform für hybride Cloud-Services. Diese ist mit Funktionen für die Notfallwiederherstellung ausgestattet. Die internationale Version kommt nach einer dreijährigen Erfolgsgeschichte der Marktnutzung in China und der erfolgreichen Übernahme durch mehr als 120 Firmenkunden auf den Markt. Weitere Informationen finden Sie auf:

https://www.alibabacloud.com/product/apsara-stack

Über Alibaba Cloud

Alibaba Cloud (www.alibabacloud.com), der 2009 gegründete Cloud-Computing-Zweig der Alibaba Group, gehört laut Gartner zu den drei größten IaaS-Anbietern weltweit und ist laut IDC der größte Anbieter von öffentlichen Cloud-Diensten in China. Alibaba Cloud stellt Unternehmen weltweit ein umfassendes Paket von Cloud-Computing-Diensten zur Verfügung, auch Händlern, die Geschäfte auf Marktplätzen der Alibaba Group betreiben, Startups, Kapitalgesellschaften und Regierungsorganisationen. Alibaba Cloud ist der offizielle Cloud-Servicepartner des Internationalen Olympischen Komitees.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20180228005944/de/

Contacts:

Alibaba Group

Jowie Law,+86 136 2571 9035

yukman.lym@alibaba-inc.com

Yinan Qian, +86 186 0004 0770

yinan.qyn@alibaba-inc.com