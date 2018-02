Gütersloh/Schöneck (ots) - Für den Recruiting Convent RC18, gemeinsam veranstaltet von TERRITORY Embrace und Queb, werden Tech-Innovationen für den HR-Alltag gesucht. Ein Highlight des Events wird die Vergabe des Queb Awards sein: Mit ihm werden herausragende Tech-Ideen von Start-ups und etablierten Unternehmen im Bereich Employer Branding, Personalmarketing und Recruiting ausgezeichnet.



"Die personellen Herausforderungen unserer Zeit benötigen neue Impulse und Inspiration. Die Verleihung des Queb Awards ist die ideale Gelegenheit für Start-ups, Aufmerksamkeit für ihre zukunftsweisenden Ideen sowie Denkanstöße für die weitere Entwicklung zu erhalten", sagt Christina Marpe, Vorstandssprecherin des Bundesverbandes.



Der RC18 findet am 6. und 7. Juni 2018 im Düsseldorfer Kulturkomplex Boui Boui Bilk unter dem Motto "Innovate & Survive" statt. In insgesamt 16 Key Notes, Best Practice Cases und Workshops werden unter anderem Personalfragen im Zeitalter der Digitalisierung diskutiert und das Zusammenspiel von HR-Arbeit und technischen Innovationen betrachtet.



Für den Queb Award können sich Unternehmen bis zum 31.03.2018 kostenlos mit ihren HR Tech-Best-Practices und Kampagnen bewerben. Eine Jury wählt eine Shortlist unter allen Einsendern aus. Der Gewinner wird auf dem RC18 gekürt.



"Die HR Start-up-Szene ist gerade in Bezug auf Themen wie Matching, den Einsatz für KI und mobile Tools mega interessant und eine echte Bereicherung für den Recruiting Convent", sagt Gero Hesse, Geschäftsführer von TERRITORY Embrace. "Für mich persönlich wird die Auszeichnung der besten HR Tech-Innovation eines der absoluten Highlights auf dem RC18 sein. Ich freue mich insbesondere über die Tatsache, dass die HR Tech-Innovation live vor Ort aus den besten fünf Einreichungen ermittelt wird."



Mehr Infos zu den Kriterien sowie der Jury unter http://ots.de/0Sh47d. Weitere Details zum RC18 unter: www.recruiting-convent.de.



Pressekontakt: Katja Mayer presse@territory.de TELEFON 05241 23480-571