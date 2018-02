New York - Der US-Aktienmarkt hat sich am Mittwoch nach seinen Vortagesverlusten wieder berappelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial stieg in der ersten Handelsstunde um 0,48 Prozent auf 25'531,55 Punkte. Für den breit gefassten S&P 500 ging es um 0,50 Prozent auf 2'757,92 Punkte hoch. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 0,67 Prozent auf 6'946,31 Zähler.

Für etwas Erleichterung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...