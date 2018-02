WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Januar stark gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe gingen zum Vormonat um 4,7 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Mai 2010. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

NAR-Chefvolkswirt Lawrence Yun führte den scharfen Rückgang auf ein geringeres Angebot an Häusern und die zuletzt gestiegenen Hypothekenzinsen zurück. Diese Entwicklung geht zurück auf einen deutlichen Zinsanstieg am Kapitalmarkt. Auch für das Gesamtjahr geht die Maklervereinigung von rückläufigen Hausverkäufen aus. Es wäre der erste Rücksetzer seit 2014.

Die Entwicklung im Vormonat Dezember wurde unterdessen von einem Anstieg um 0,5 Prozent auf eine Stagnation korrigiert. Im Jahresvergleich fielen die schwebenden Hausverkäufe, die als Frühindikator für den Immobilienmarkt gelten, im Januar um 1,7 Prozent. Im Dezember waren sie um 1,8 Prozent gefallen./bgf/jsl/jha/

