Tokio (ots/PRNewswire) - Der chinesische Solarzellenhersteller LONGi Solar Technology Co., Ltd. ("LONGi Solar") hielt am 28. Februar 2018 in Japan eine Pressekonferenz, auf der er bekanntgab, dass er bei seinen monokristallinen PERC-Solarzellen (PERC = Passivated Emitter Rear Contact) eine Rekord-Umwandlungseffizienz von 23,6 Prozent erreicht hat. Der Wert wurde von Chinas "National Center of Supervision and Inspection on Solar Photovoltaic Product Quality" (CPVT) bestätigt. Der Solarzellenhersteller brach damit nicht nur seinen eigenen Rekord; er ist weiterhin auch der weltweit führende Produzent monokristalliner PERC-Solarzellen mit der höchsten Effizienz.



Der Technologie monokristalliner PERC-Solarzellen, mit ihren klaren Vorteilen bezüglich Leistung und Kosten, wurde in der Solarzellenbranche in den letzten zwei Jahren immer öfter der Vorzug gegeben, immer öfter Anerkennung gezollt. Im Solarzellensektor werden in puncto Umwandlungseffizienz heute höhere Anforderungen gestellt - Solarstromproduzenten sind bestrebt, die Kosten pro Kilowattstunde Solarstrom zu senken und Netzparität zu erreichen. Eine zunehmende Zahl Solarzellenhersteller hat daher begonnen, monokristalline PERC-Solarzellen zu produzieren.



"LONGi Solar hat sich im Rahmen seines Strebens nach Durchbrüchen im Bereich monokristalliner Technologie auf die Erforschung und Entwicklung monokristalliner Solarzellen und -module konzentriert. Seit Oktober 2017 hat LONGi Solar drei Mal den Weltrekord in der Umwandlungseffizienz bei monokristallinen Solarzellen gebrochen", so Dr. Li Hua, Vice President des Bereichs "Forschung und Entwicklung" bei LONGi Solar. "Anfang 2018 erzielte das Unternehmen einen neuen Weltrekord in der Umwandlungseffizienz von 23,6 Prozent, nachdem es am 27. Oktober 2017 seinen Weltrekord von 23,26 Prozent bekanntgegeben hatte. Das Unternehmen übertrifft damit die Höchsteffizienz, die Branchenanalysten bei PERC-Solarzellen für möglich hielten. Diese Leistung ist ein weiterer Beweis für LONGi Solar's führende Technologie bei monokristallinen Solarzellen."



"LONGi Solar plant, weiter intensiv in monokristalline PERC-Zellen zu investieren; seine Produktion schnell aufzustocken, um die steigende Nachfrage nach hocheffizienten Solarzellen zu befriedigen; und die Massenproduktion von Solarzellen mit einer Umwandlungseffizienz von über 22 Prozent durchzusetzen - um seinen Kunden noch höheren Nutzen zu bieten", so Li Wenxue, President von LONGi Solar.



Foto - https://mma.prnewswire.com/media/646695/world_record.jpg



