Hamburg hat als erste Stadt Fahrverbote für ältere Diesel angekündigt - für zwei Straßen. Der Plan schlüsselt detailliert die Vorteile auf und zeigt sogleich, wo die Fallstricke liegen.

Das ging schnell: Nur wenige Stunden, nachdem das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig grundsätzlich - und mit einigen Einschränkungen versehene - von Kommunen verhängte Fahrverbote erlaubt hatte, preschte die erste Stadt vor. Bereits im April will Hamburg alte Diesel-Autos und -Lkw nicht mehr über zwei Straßenabschnitte fahren lassen. Die notwendigen Schilder könnten quasi sofort bestellt werden, so der Tenor in der Hansestadt.

Über die Hamburger Fahrverbote wird bereits seit August 2017 diskutiert. Damals hatte die Stadt eine aktualisierte Version des Luftreinhalteplans vorgestellt. Dieser sieht vor, dass - sofern das Bundesverwaltungsgericht über die schon damals laufende Revision entschieden hatte - auf einem Abschnitt der Max-Brauer-Allee Autos und Lkw mit der Abgasnorm Euro 5 und älter sowie auf der gesamten Stresemannstraße alte Lkw ausgesperrt werden sollen.

Die beiden Abschnitte sind nicht willkürlich gewählt, sondern sind das Ergebnis ausführlicher Analysen der Messwerte und Simulationen über das künftige Verkehrsaufkommen. Natürlich liegen in den beiden Sperrgebieten zwei der vier verkehrsnahen Messstationen im Hamburger Stadtgebiet. Dennoch kommt den Hamburger Modellberechnungen eine Signalwirkung zu: Sie zeigen, was künftig in anderen Städten droht, in denen an wichtigen Ausfallstraßen die Grenzwerte überschritten werden - und welchen bürokratischen Irrsinn das auslöst.

Die Max-Brauer-Allee führt über den Altonaer Fischmarkt am Bahnhof Altona vorbei in Richtung Sternschanze. Mit bis zu 24.000 Autos am Tag gehört sie zu den meistbefahrenen Straßen der Hansestadt. Auf einem rund 600 Meter langen Teilstück zwischen der Julius-Leber-Straße und der Holstenstraße sollen ab Ende April keine alten Diesel mehr fahren dürfen. Wer dann von Altona zur Messe oder Universität fahren will, muss einen Umweg fahren - entweder südlich über die Holstenstraße (vorbei an der Reeperbahn) oder nördlich über die Harkortstraße und Stresemannstraße.

Die Zahlen in dem berechneten Szenario sind eindeutig, wenn es um die Wirksamkeit der Fahrverbote geht. Für 2020 kalkuliert die Hamburger Behörde für Umwelt und Energie eine Belastung von 49,1 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter - deutlich über dem gültigen Grenzwert von 40 Mikrogramm. Mit dem Fahrverbot für ältere Diesel (und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...