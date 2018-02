Zürich (ots) - Herbert Bolliger, bis Ende 2017 Chef der Migros,

ist neu im Verwaltungsrat der einstigen Migros-Tochter Office World.

Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Die

Migros verkaufte die Office-World-Gruppe im Herbst 2017 an die

österreichische MTH Retail Group. Jetzt bestücken die neue Besitzer

den Verwaltungsrat mit prominentem Schweizer Know-how. Neben Bolliger

ist auch Möbel-Pfister-Chef Matthias Baumann neu im VR der Owiba AG.

Zusätzlich nehmen die beiden Einsitz im Aufsichtsrat der MTH-Holding.

Zu dieser gehören die Bürobedarfsketten Libro und Pagro in Österreich

sowie die Nonfood-Discounter Pfennigpfeiffer und Mäc Geiz in

Deutschland.



Herbert Bolliger bestätigt das neue Mandat: «Es ist reizvoll,

Schweizer Know-how in eine Firma einzubringen, die hierzulande, in

Deutschland und Österreich aktiv ist.» Dass der Ex-Migros-Chef kurz

nach seinem Abtritt beim grössten Schweizer Detailhändler in den VR

einer Firma kommt, die noch bis vor wenigen Monaten zum Reich des

orangen Riesen gehörte, erstaunt Beobachter. Bolliger selber sagt,

vor dem Entscheid habe er Rücksprache genommen mit vertrauten

Migros-Kadern, die daran nichts Falsches hätten sehen können.



