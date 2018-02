Unfassbare Performance: Obwohl nur Aktien gekauft werden, breit diversifiziert wird und das Rückschlagrisiko gering ist, haben Leser, die seit einem Jahr die Turnaround-Formel lesen und einmal im Monat ihr Depot umschichten, 90 Prozent Plus eingefahren. Jüngstes Beispiel: Im Januar wurde ein TFA-Signal bei Lang & Schwarz ausgelöst. Die Aktie hat seit Depotaufnahme 34 Prozent Gewinn erzielt. Das Depot: 14 Prozent Plus seit Anfang 2018, während der DAX vier Prozent einbüßte! 90 Prozent Kursgewinn in einem Jahr. Zur Einordnung: Großmeister Warren Buffett hat im Schnitt seit 1965 eine Performance von 20 Prozent erzielt, einen Jahresgewinn von annähernd einhundert Prozent gab es nie.

