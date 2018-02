Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem leichteren Start notieren die Börsen in Europa am Mittwochnachmittag kaum verändert. Die Berichtssaison hält Anleger in Atem. Der Euro notiert unter der Marke von 1,22 Dollar leichter, was tendenziell stützend für Aktien ist. Wie die Commerzbank anmerkt, hat der Markt nach den falkenhaften Tönen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell "seine jahrelang zelebrierte 'Fed-Zinserhöhungszyklus-Skepsis' endgültig ad acta gelegt". Sollten die Fundamentaldaten in den kommenden Tagen überzeugen, könnte dies den Dollar weiter stärken. Der DAX steigt um 0,2 Prozent auf 12.514 Punkte, der Euro-Stoxx-50 notiert mit 3.462 Punkten ebenfalls leicht im Plus.

Vor allem der Ausblick bei Bayer enttäuscht

Von einem enttäuschenden Ausblick sprechen Marktteilnehmer bei Bayer. Das bereinigte EBITDA wird nur auf Vorjahresniveau erwartet. Der Konsens sei bisher aber von einem Plus um mehr als 5 Prozent ausgegangen. Auch beim Umsatzausblick liegen die Leverkusener rund 3 Prozent unterhalb der Markterwartung. Zudem liegen die Zahlen für das vergangene Jahr geringfügig unter den Schätzungen. Die Aktie stellt mit einem Minus von 2,5 Prozent den Verlierer im DAX.

Nach besser als erwartet ausgefallenen Geschäftszahlen ziehen Wienerberger an der Wiener Börse um 5,4 Prozent an. Das "berichtete" EBITDA des Baustoffkonzerns liegt mit 415 Millionen Euro über der Konsensschätzung von 409 Millionen. Für 2018 rechnen die Österreicher mit einem EBITDA zwischen 450 und 470 Millionen Euro. Dem steht eine Davy-Schätzung von 441 Millionen gegenüber.

Kühne & Nagel verlieren knapp 5 Prozent. Die Reihe negativer Nachrichten aus der Containerbranche setze sich fort, sagt ein Händler. Denn bereits Anfang Februar hatte Moeller-Maersk mit Aussagen belastet, wonach sich das Geschäft bei Containerschiffen Ende 2017 schon wieder abgeschwächt habe. Nun hat auch Kühne & Nagel die Gewinnerwartungen leicht verfehlt, obwohl das Transportvolumen deutlich stieg.

Sehr gute Zahlen von Ahold Delhaize

Als sehr gut werden dagegen die Geschäftszahlen der Supermarktkette Ahold Delhaize im Handel bezeichnet. Vor allem der Cashflow sei deutlich höher als erwartet ausgefallen. "Die Profitabilität ist besser als erwartet und der Umsatzrückgang gleichzeitig geringer gewesen", so ein Händler. Auf währungsbereinigter Basis habe es sogar überraschend ein Umsatzplus gegeben. Ahold führt die besseren Daten auf eine schnellere Nutzung von Synergien durch den Zusammenschluss mit Delhaize zurück. Ahold gewinnen 3,3 Prozent.

Im Zuge von Gewinnmitnahmen geht es für Accor 0,7 Prozent zurück. "Die Nachrichtenlage mit dem Verkauf der Mehrheit an der Immosparte und der geplante Aktienrückkauf sind sehr gut", sagt ein Händler: "Allerdings hat sich die Marktspekulation beim Underlying etwas vergriffen." Denn die Aktien der französischen Hotelkette seien zuletzt von 45 auf 48 Euro gestiegen, da man auf einen Direkteinstieg des saudischen Staatsfonds bei Accor gesetzt habe. Nun aber sei der Fonds in das Investmentvehikel Accor Invest eingestiegen und nicht bei Accor selbst.

2,3 Prozent nach oben geht es mit den Aktien des italienischen Luxusartikelherstellers Salvatore Ferragamo in Mailand. Der angekündigte Rücktritt des CEO könnte nun endlich die erhoffte Trendwende bringen, heißt es am Markt. Der Rücktritt dürfte dem Scheitern der ambitionierten Strategie des CEO Eraldo Polettowill zur Verjüngung der Marke geschuldet sein, mutmaßen die Analysten von Bryan Garnier. Nun dürfte ein Strategiewechsel anstehen.

Dürr mit schwacher Marge

Überwiegend im Rahmen der Erwartungen sind die Geschäftszahlen von Dürr ausgefallen. "Das Problem ist die Margenentwicklung", sagt ein Händler. Mit 7,4 bis 7,8 Prozent habe der Ausblick auf die bereinigte EBIT-Marge die Erwartung von 8,1 Prozent verfehlt. Zudem klinge der Ausblick eher vorsichtig. Dürr verlieren 4,7 Prozent. Positiv streichen die Analysten von Equinet den Auftragseingang heraus und sehen in dem Rücksetzer eine Kaufgelegenheit.

Etwas besser als erwartet sind die Zahlen der Aareal Bank für das vierte Quartal ausgefallen. "Der Gewinn hat die Prognosen geschlagen", sagt ein Marktteilnehmer. "Der Ausblick stimmt und die Kapitalausstattung ist solide", sagt er. Die Dividendenerhöhung spreche ebenfalls für den Kurs. Aareal notieren 2 Prozent im Plus.

Dialog Semiconductor (plus 5,5 Prozent) hat laut DZ Bank gute Zahlen für das Geschäftsjahr 2017 veröffentlicht. Die Analysten sehen den Ausblick für das erste Quartal 2018 als solide und weitgehend im Rahmen der Erwartungen. Sequenziell seien stärkere Quartale zu erwarten. Positiv seien die "Design Wins" bei Apple. RIB Software legen um gut 7 Prozent zu, während der CEO auf einer Unternehmenspräsentation den Investoren seine Visionen über die zukünftige Geschäftsentwicklung vorstellt.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.462,31 0,12 4,28 -1,19 Stoxx-50 3.063,53 -0,09 -2,61 -3,60 DAX 12.514,60 0,19 23,87 -3,12 MDAX 26.357,20 0,09 23,26 0,60 TecDAX 2.637,20 0,60 15,65 4,28 SDAX 12.152,67 -0,31 -37,69 2,24 FTSE 7.290,82 0,11 8,37 -5,27 CAC 5.356,30 0,23 12,38 0,82 Bund-Future 159,42% 0,16 -1,46 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8.15 Uhr Di, 17.31 Uhr % YTD EUR/USD 1,2196 -0,32% 1,2235 1,2244 +1,5% EUR/JPY 130,52 -0,63% 130,99 131,56 -3,5% EUR/CHF 1,1510 +0,19% 1,1499 1,1496 -1,7% EUR/GBP 0,8846 +0,56% 0,8800 1,1350 -0,5% USD/JPY 107,02 -0,31% 107,07 107,46 -5,0% GBP/USD 1,3787 -0,88% 1,3905 1,3898 +2,0% Bitcoin BTC/USD 9.877,09 -0,76% 9.877,09 9.877,09 -31,24 ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,10 63,01 +0,1% 0,09 +4,5% Brent/ICE 66,55 66,63 -0,1% -0,08 +0,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.317,99 1.318,29 -0,0% -0,30 +1,2% Silber (Spot) 16,44 16,43 +0,1% +0,01 -2,9% Platin (Spot) 981,60 982,50 -0,1% -0,90 +5,6% Kupfer-Future 3,11 3,16 -1,4% -0,04 -5,7% ===

