Zürich (ots) - Die Credit Suisse hat zur Jahreswende eine Umfrage

unter 300 kleineren und mittleren Firmenkunden durchgeführt, welche

der «Handelszeitung» exklusiv vorliegt. Dabei zeigt sich, dass KMU im

Ein- und Verkauf stark von Fremdwährungen abhängen. Dennoch sichert

jeder dritte Betrieb die Währungsschwankungen nicht aktiv am

Devisenmarkt ab. Gemäss CS-Studie rechnen fast drei Viertel aller

Betriebe ihre Einkäufe in einer Fremdwährung ab, ein Grossteil davon

in Euro. In den Verkaufsverträgen ist dagegen der Schweizer Franken

als Heimwährung dominant, gefolgt vom Euro (37 Prozent) und Dollar

(15 Prozent). Trotz Fremdwährungs-Exposition verzichten 30 Prozent

der befragten KMU auf ein Währungs-Hedging. Die Mehrheit hat

Absicherungsgeschäfte schlicht nicht in Erwägung gezogen. Jeder

fünfte Betrieb scheut die hohen Kosten, während 7 Prozent der

befragten KMU «Probleme bei der technischen Absicherung» als Gründe

für die Hedging-Absenz angeben. Hedging erhöht vor allem die

Planungssicherheit und ist kein Mittel, um Währungsgewinne zu

erzielen.



Zumindest einige Unternehmen, welche ihre Währungsrisiken nicht

absichern, können allerdings auf ein «natürliches Hedging» zählen.

Das heisst, dass sich Kosten und Umsatz in einer Fremdwährung in etwa

die Waage halten.



