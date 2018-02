Lauda-Königshofen - Microsoft-Aktie: Direkte Angaben bis 91,01 US-Dollar zu erwarten - Chartanalyse Seit den Crashtiefs aus Anfang 2009 kann die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045, WKN: 870747, Ticker-Symbol: MSF, NASDAQ-Ticker-Symbol: MSFT) auf eine positive Weiterentwicklung zurückblicken, in dem es vom Niveau bei 13,31 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 96,07 US-Dollar aufwärts ging, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.

