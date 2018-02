Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zu Diesel-Fahrverboten offenbart eine tiefe Kluft quer durch die Bundesregierung und die sie tragende Koalition. Aber selbst innerhalb der Parteien ist umstritten, wie auf die Entscheidung der Leipziger Richter angemessen reagiert werden soll.

Während Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) für die Einführung einer blauen Plakette für saubere Diesel Druck macht, stemmt sich Verkehrsminister Christian Schmidt (CSU) weiter dagegen. "Die blaue Plakette zeigt in die falsche Richtung", lautet seine Haltung, die vom Duktus eng bei der Autoindustrie bleibt.

CDU und CSU sagen weiter "nein"

CDU und CSU hatten in den vergangenen vier Jahren die Plakette blockiert und versuchen nun trotz des Urteils zu Fahrverboten, diese Position aufrechtzuerhalten. Ohne sie dürfte es Polizei und Ordnungshütern deutlich schwerer fallen, bei Kontrollen saubere Selbstzünder von alten Stinkern zu unterscheiden. Ohne ihre Einführung wird künftig jedes Bundesland selbst für die Markierung der Autos sorgen müssen, was zu dem befürchteten Flickenteppich führen könnte.

"Das Thema wird in der neuen Bundesregierung alsbald aufgegriffen werden", vertröstete Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch Millionen Autofahrer. Weil die neue Regierung eine Fortsetzung der alten sein soll, müssen aber die gleichen streitenden Partner eine Einigung erreichen.

Unmittelbar mit dem Richterspruch verknüpft ist auch die Frage nach umfassenden Nachrüstungen älterer Diesel mit den Abgasnormen Euro 5 und Euro 4. Hendricks und ihr Kabinettskollege Heiko Maas (Verbraucherschutz) drängen Daimler, Volkswagen und BMW, in die Autos auf ihre Kosten zusätzliche Harnstoff-Katalysatoren einzubauen. Sie sorgen dafür, dass deutlich weniger giftige Stickoxide aus den Auspuffen kommen.

Nach Testversuchen beziffert der ADAC die Kosten pro Wagen auf 1.500 bis 3.000 Euro, die sich auf Milliarden summieren könnten. Im Blick sind vor allem die Modelle mit Euro 5, von denen noch 6 Millionen auf Deutschlands Straßen unterwegs sind (Stand Anfang 2017). Fahrzeuge mit Abgasnorm Euro 4 wurden bis Mitte 2009 zugelassen und könnten einen zu geringen Restwert besitzen, als das sich ein Umbau noch lohnen würde.

Teile von SPD und Union wollen auch den Steuerzahler an die Geldbörse

In der SPD-Fraktion wird allerdings auch über die Beteiligung des Staates und damit der Steuerzahler an diesen Kosten nachgedacht. "Ich sehe Industrie und Politik in der Verantwortung", erklärte der parlamentarische Geschäftsführer, Carsten Schneider. Die Industrie muss aus seiner Sicht für den Löwenanteil gerade stehen. Es mache allerdings keinen Sinn eine "500-Euro-Schrottmühle mit 3.000 Euro" nachzurüsten, schränkte er ein.

Schneider befindet sich damit in Gesellschaft mit dem Verkehrsminister. "Wir werden uns auf die eine oder andere Weise mit den Automobilherstellern zusammensetzen müssen", sagte Schmidt am Tag nach dem gewichtigen Urteil der Bundesrichter. "Hier ist jeder gefragt", betonte der CSU-Politiker.

Schon vor der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts hatten SPD-Fachpolitiker Zweifel gehegt, ob die Hersteller zu sogenannten Hardware-Nachrüstungen verdonnert werden können. Der Grund: Auch die Diesel, die auf der Straße deutlich mehr giftige Stickoxide in die Luft blasen, haben eine gültige Zulassung, weil in der Vergangenheit nur auf dem Prüfstand gemessen wurde. Im Labor erfüllten die Wagen aber die gesetzlichen Grenzwerte.

Zumindest in einem Punkt zeigten Union und SPD gemeinsam Flagge. Einem Antrag der Grünen zur schrittweisen Beendigung des steuerlichen Privilegs für Dieselkraftstoff an der Zapfsäulen erteilten sie bei einer Sitzung des Finanzausschusses eine Absage.

