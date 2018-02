BERLIN/STUTTGART (dpa-AFX) - Nach dem überraschenden Einstieg des chinesischen Geely-Konzerns beim Autobauer Daimler will die Bundesregierung die Meldevorschriften im Wertpapierhandelsgesetz prüfen. Das ging am Mittwoch aus einem Bericht des Bundeswirtschaftsministeriums an den zuständigen Bundestags-Ausschuss hervor. Es gehe vor dem Hintergrund des aktuellen Falles darum, ob die vorhandenen Regeln genügen, um ein ausreichendes Maß an Transparenz zu gewährleisten, oder ob weitergehende Vorgaben erforderlich seien, hieß es darin.

Geely-Gründer Li Shufu hatte aus dem Stand 9,7 Prozent der Daimler-Anteile erworben und sich damit zum größten Einzelaktionär des Autokonzerns aufgeschwungen. Medienberichten zufolge soll eine Mischung aus verschiedenen Aktiengeschäften dazu geführt haben, dass die Meldepflichten dabei nicht schon früher griffen. Eine Entscheidung über mögliche Änderungen der Vorschriften bleibe der künftigen Bundesregierung vorbehalten, heißt es in der Vorlage.

Li Shufu trat derweil Befürchtungen entgegen, er wolle sich bei Daimler möglichst schnell Einfluss im Aufsichtsrat verschaffen und Einblick in Strategie und Technologie bekommen. "Ich habe nie nach einem Sitz im Aufsichtsrat gefragt und für mich hat das auch überhaupt keine Priorität", sagte Li der "Bild am Sonntag". Er respektiere Kultur und Werte von Daimler.

Laut "Handelsblatt" (Donnerstag) hat sich der chinesische Milliardär auch mit ranghohen Politikern der Union getroffen und dabei ebenfalls betont, keinen Posten im Aufsichtsrat anzustreben. Es geht ihm um Themen wie autonomes Fahren und Elektromobilität und nicht um Hardware wie Fertigung und Motorenentwicklung.

Außenminister Sigmar Gabriel wertete den Geely-Einstieg bei Daimler als Beleg dafür, wie groß die gegenseitigen wirtschaftlichen Interessen Deutschlands und Chinas seien. "Die Voraussetzung für den nachhaltigen Erfolg sind aber gleiche Wettbewerbsbedingungen", sagte der SPD-Politiker der "Bild am Sonntag". "Der offenen deutschen Volkswirtschaft muss eine ebenso offene chinesische Volkswirtschaft gegenüberstehen. Der Schutz geistigen Eigentums, Investitionsschutz und Gleichbehandlung der am Markt tätigen Unternehmen sind dafür die Voraussetzung."/eni/DP/jha

ISIN DE0007100000

AXC0262 2018-02-28/17:10