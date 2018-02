BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat den angekündigten Verkauf der HSH Nordbank an Finanzinvestoren aus den USA und Großbritannien unter den Vorbehalt einer genauen Prüfung gestellt. Noch sei keine Entscheidung gefallen, ob die Bedingungen des Verkaufs den Auflagen der Kommission von 2016 entsprächen, erklärte ein Sprecher am Mittwoch in Brüssel. Die Kommission werde eine formale Entscheidung vor Abschluss des Geschäfts treffen. Dieses benötige die Genehmigung der EZB-Aufsicht SSM und der Wettbewerbshüter der EU-Kommission, erklärte die Brüsseler Behörde.

Die Kommission hatte im Mai 2016 eine Finanzspritze von drei Milliarden Euro an die Bank bewilligt, die bisher den Ländern Hamburg und Schleswig-Holstein gehörte. Eine Auflage war die Aufteilung und der Verkauf der Bank ohne weitere staatliche Hilfe bis Ende Februar 2018. Am Mittwoch hatten die beiden Landesregierungen den Verkauf an die Investoren Cerberus, J.C. Flowers und andere bekannt gegeben./egi/DP/jha

