ROUNDUP 2: EU-Unterhändler Barnier empört London mit Brexit-Entwurf

BRÜSSEL/LONDON - Mit dem ersten Entwurf eines Brexit-Vertrags hat die Europäische Union am Mittwoch heftigen Widerspruch in Großbritannien ausgelöst. Premierministerin Theresa May erteilte den Passagen zur Vermeidung von Grenzkontrollen auf der irischen Insel eine glatte Absage. Diese stellten die verfassungsmäßige Integrität ihres Landes in Frage, sagte May in London. "Kein britischer Premierminister könnte dem je zustimmen."

ROUNDUP/ Eurozone: Inflation fällt auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2016

LUXEMBURG - In der Eurozone ist die Inflationsrate im Februar auf den niedrigsten Stand seit Dezember 2016 gefallen. Die Daten dürften die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrer lockeren Geldpolitik bestätigen. Gedämpft wird der Preisauftrieb laut Ökonomen immer noch durch die hohe Arbeitslosigkeit und das schwache Lohnwachstum in vielen Mitgliedsländern.

USA: Rohöllagerbestände steigen deutlich

WASHINGTON - Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche deutlich gestiegen. Sie erhöhten sich um 3,0 Millionen Barrel auf 423,5 Millionen Barrel, wie das US-Energieministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten den Anstieg im Mittel erwartet.

USA: Schwebende Hausverkäufe fallen stark

WASHINGTON - In den USA sind die noch nicht abgeschlossenen Hausverkäufe im Januar stark gefallen. Die sogenannten schwebenden Hausverkäufe gingen zum Vormonat um 4,7 Prozent zurück, wie die Maklervereinigung National Association of Realtors (NAR) am Mittwoch in Washington mitteilte. Das ist der stärkste Rückgang seit Mai 2010. Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg um 0,5 Prozent erwartet.

USA: Chicago-Einkaufsmanagerindex trübt sich stärker als erwartet ein

CHICAGO - In den USA hat sich in der Region Chicago das Geschäftsklima im Februar stärker als erwartet eingetrübt. Der entsprechende Indikator sei um 3,8 Punkte auf 61,9 Punkte gefallen, teilte die regionale Einkaufsmanagervereinigung am Mittwoch in Chicago mit. Experten hatten lediglich einen Rückgang auf 64,1 Punkte prognostiziert. Werte über 50 Punkten signalisieren ein Wachstum der wirtschaftlichen Aktivität, Werte darunter eine Schrumpfung.

Portugals Arbeitslosigkeit sinkt auf niedrigsten Stand seit 2004

LISSABON - Das frühere Krisenland Portugal setzt seine wirtschaftliche Erholung unvermindert fort. Die Arbeitslosenquote sank zum 31. Dezember 2017 auf 8,0 Prozent und damit auf den niedrigsten Stand seit 2004, wie die Statistikbehörde INE am Mittwoch in Lissabon mitteilte. Das seien 2,2 Prozentpunkte weniger als zum Vorjahreszeitraum. Auf dem Höhepunkt der Wirtschaftskrise 2013 hatte die Arbeitslosigkeit 17,5 Prozent betragen.

May: EU-Entwurf zum Brexit-Vertrag bedroht Einheit Großbritanniens

LONDON - Die britische Premierministerin Theresa May hat den Entwurf der EU zum Brexit-Abkommen heftig kritisiert. "Der veröffentlichte Entwurfstext würde, wenn umgesetzt, den Binnenmarkt Großbritanniens und die verfassungsmäßige Integrität des Vereinigten Königreichs bedrohen, indem er eine zollrechtliche und regulatorische Grenze in der Irischen See schaffen würde", sagte May bei einer Fragestunde im Parlament. "Kein britischer Premierminister könnte dem je zustimmen". Sie werde das EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und anderen "kristallklar machen", warnte May am Mittwoch weiter. Die Irische See liegt zwischen Irland und Großbritannien.

ROUNDUP 2: Arbeitslosigkeit in Deutschland auf 28-Jahrestief

NÜRNBERG - Trotz des strengen Frostes ist die Zahl der Erwerbslosen im Februar deutlich stärker gesunken als in den Vorjahren. Mit 2,546 Million Jobsuchern rutschte die Arbeitslosigkeit auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung, erklärte die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch in Nürnberg. Das seien 24 000 Jobsucher weniger als im Januar und sogar 216 000 weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote ging im Februar um 0,1 Punkte auf 5,7 Prozent zurück.

Italien: Inflation schwächt sich stark ab

ROM - In Italien ist die Inflation im Februar überraschend stark gesunken. Im Jahresvergleich seien die Verbraucherpreise nach europäischer Rechnung (HVPI) um 0,7 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom nach einer ersten Schätzung mit. Im Januar hatte die Inflationsrate noch deutlich höher bei 1,2 Prozent gelegen.

ROUNDUP/GfK: Leichter Dämpfer für die Verbraucherstimmung

NÜRNBERG - Die Verunsicherung der Verbraucher über die weitere Konjunkturentwicklung hat der Konsumstimmung in Deutschland einen leichten Dämpfer verpasst. Die Konsumeuphorie der Bundesbürger sei nach einem hoffnungsvollen Start ins neue Jahre im Februar leicht gebremst worden, berichtete das Marktforschungsunternehmens GfK am Mittwoch in seiner jüngsten Konsumklimastudie. Entsprechend rechnen die Nürnberger Konsumforscher im März mit einem Rückgang des Konsumklimaindex um 0,2 Zähler auf 10,8 Punkte.

Frankreich: Inflation geht überraschend zurück

PARIS - Die Inflation in Frankreich ist im Februar überraschend gesunken. Im Jahresvergleich seien die nach europäischer Methode erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) um 1,3 Prozent gestiegen, teilte das Statistikamt Insee am Mittwoch auf Basis einer ersten Schätzung mit. Im Januar hatte die Inflationsrate noch bei 1,5 Prozent gelegen und Analysten hatten auch für Februar mit einer Rate von 1,5 Prozent gerechnet.

Frankreich: Wirtschaftswachstum beschleunigt sich im vierten Quartal

PARIS - Das französische Wirtschaftswachstum hat sich zum Jahresende 2017 beschleunigt. Im vierten Quartal habe das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Quartalsvergleich um 0,6 Prozent zugelegt, teilte das nationale Statistikamt Insee am Mittwoch in einer zweiten Schätzung mit. Damit wurde die erste Schätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt. Im Vorquartal hatte das Wachstum bei 0,5 Prozent gelegen.

