Hamburg (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Unterwegs mit Hashtags - was Reisenden am Urlaubsort gefällt



Die weltweit erste - mithilfe von künstlicher Intelligenz erstellte - TravelBrag-Analyse von Hotels.com© zeigt die häufigsten "Prahlereien" von stolzen Reisenden in Social Media



- Hotels.com© veröffentlicht die weltweit erste TravelBrag-Analyse, eine innovative neue Methode um zu ermitteln, worüber Reisende in Städten rund um den Globus in Social Media reden. - Über 5 Millionen "Prahlereien" durch Social-Media-Nennungen und moderne KI-Technologie analysiert. - In Berlin berichten stolze Reisende am wahrscheinlichsten über das Ritz Carlton Hotel. - Die kürzlich durchgeführte Studie "Mobile Travel Tracker" von Hotels.com zeigte, dass sechs Prozent der deutschen Befragten Social Media als wichtige Quelle für Reiseinspirationen nutzen.



"Urlaubsprahlerei" in Social-Media-Kanälen ist ein absoluter Hype und derzeit ist kein Ende dieses Trends in Sicht. Das macht sich Hotels.com© zunutze, um mithilfe von künstlicher Intelligenz (KI) die weltweit erste TravelBrag-Analyse durchzuführen. Diese Analyse zeigt, welche Erwähnungen die Listen an Reisezielen rund um den Globus anführen. Gut für all diejenigen, die sich Reiseinspiration in den Social-Media-Kanälen holen.



Weltweit sind Reisende sehr kulturinteressiert: Sie schlendern durch Museen (300.000 Erwähnungen), erliegen dem Charme der Altstadt (170.000 Erwähnungen) und genießen den Sonnenschein (130.000 Erwähnungen). Und doch sind in den Erwähnungen auch schwimmende Restaurants, Erotikmuseen und Nachtmärkten zu finden.



Mehr als fünf Millionen Erwähnungen von stolzen Reisenden weltweit wurden von einem KI-Tool analysiert. Mithilfe einer Kombination aus Tweet-Daten, die Links zu Instagram-Posts enthielten, und innovativer KI-Technologie ermittelte und gruppierte das Tool die Arten von Erwähnungen basierend auf Reisestichwörtern und Nennungen von Reisezielen, um einen Überblick darüber zu erhalten, was Reisende während ihres Urlaubs auf Social Media posten.



TOP 10 DER WELTWEITEN THEMEN



1. Museum 2. Rooftop Bar 3. Altstadt 4. Moderne Kunst 5. Oper 6. Sonnenschein 7. Olympische Spiele 8. Kathedrale 9. Galerie 10. Ballett



In Berlin sind das Ritz Carlton und Einkaufzentren die Top-Erwähnungen von stolzen Reisenden.



TOP 5 DER THEMEN FÜR BERLIN



1. Ritz Carlton 2. Einkaufszentren 3. Moderne Kunst 4. Rooftop Bar 5. Olympische Spiele



In Berlin wurde laut der KI-Analyse mehr als 24.000 Mal das Ritz Carlton in den Social Media Kanälen genannt, damit wurde es in rund 15 % der "Prahlereien" genannt. Einkaufszentren und Moderne Kunst folgten mit rund 8,67 % und 7,53 % der Erwähnungen.



Dieser Trend, dass Reisende ihre Urlaubserlebnisse posten, erinnert an die Erkenntnisse der kürzlich durchgeführten Studie "Mobile Travel Tracker*", die zeigte, dass weltweit jeder sechste Reisende vor seinem Urlaub Social Media durchsucht, um die Fotos zu planen, die er machen wird - inspo. Zudem verbringt der durchschnittliche Urlauber mehr als 66 Minuten pro Tag auf Social Media.



Während Reisende in ihren Social-Media-Posts natürlich über die Touristenziele und das Kulturangebot reden, teilen mehr Leute denn je ihre Food-Instagrams, Wetterdaten und Sportschnappschüsse.



FoodPorn



Auf Instagram muss man meist nur einmal wischen, um FoodPorn zu sehen, und die Listen an Social-Media-Prahlereien wimmeln nur so von kulinarischen Leckereien. Kuchen in Stockholm und Curry in Toronto sind nur zwei Beispiele, ebenso wie Steak und Pizza in New York. Die vielleicht größere Überraschung ist, dass Enchiladas sich als doppelt so beliebt wie Moderne Kunst in Mexiko-Stadt erwiesen haben, dass Eiscreme 10 % aller Erwähnungen in San Francisco ausmacht und das schwimmende Restaurant Jumbo Kingdom in Hongkong mit mehr als 20.000 Erwähnungen den zweiten Platz in dem Ranking der asiatischen Großstadt ausmacht.



Shoppen bis zum Umfallen



Shopping ist ein Muss für die meisten Reisenden. In Paris wird mehr über die Rue Vieille du Temple, berühmt für ihre Boutiquen, berichtet als über den Louvre! Zu den weiteren Top-Shoppingzielen zählen Bal Harbour in Miami, das Einkaufszentrum Harbour City in Hongkong, Vintage-Läden in Melbourne, und die elegante Modemarke Cecilie Copenhagen hat es in die Top 10 in Kopenhagen geschafft.



Stolze Reisende bei Regen und bei Sonnenschein



Das Wetter ist Gesprächsthema Nummer eins bei Reisenden, und wenn sie Sonne tanken, dann wollen sie damit angeben: Sonnenschein nimmt Platz 6 in der weltweiten Liste der Prahlereien ein. Einige Städte erleben an einem Tag alle vier Jahreszeiten. Zum Beispiel sprechen Besucher von Vancouver über Sonne und Regen, die es damit beide in die Top 10 schaffen. In Stockholm lieben Besucher hingegen den Schnee (über 10.000 Erwähnungen), und der Schock, dass in London die Sonne herauskommt, veranlasste fast 10.000 Reisende zu einer Erwähnung.



Fünf-Sterne-Luxus



Wenn Reisende in ein edles Luxushotel einchecken, dann wollen sie natürlich, dass die Welt es erfährt. Das fantastische 5 Sterne-Hotel Ritz Carlton in Berlin führt die Liste an Erwähnungen in der Stadt an, ebenso wie auch in San Francisco. Das Four Seasons in Singapur erwies sich ebenfalls als "prahlwürdig", und das Park Hyatt erreichte den ersten Platz in Seoul - höchstwahrscheinlich dank seines atemberaubenden Pools auf der Dachterrasse.



Sportskanonen



Die Olympischen Spiele sind auf der ganzen Welt beliebt, und Reisende strömen in Scharen zu den markanten Sportstätten ehemaliger Gastgeberstädte, darunter Berlin, Sydney, Tokio, Rio, Barcelona, Vancouver und Peking. In Australien war die Basketballmannschaft Sydney Kings beliebter als die Hafenbrücke, und der Melbourne Cricket Ground war Prahlthema Nummer eins der Stadt. In der Fußballhauptstadt Barcelona ist es hingegen wenig verwunderlich, dass Lionel Messi es in die Top 10 in Katalonien geschafft hat.



"Prahlen in Social Media ist zur Norm geworden - wenn man keine soziale Anerkennung dafür bekommt, ist es nicht passiert!", erklärt Isabelle Pinson, Vizepräsidentin EMEA der Marke Hotels.com. "Nun, da Reiseposts so häufig in Social Media zu finden sind, überprüfen Deutsche, worüber andere prahlen, um sich Tipps für ihre nächste Reise zu holen.



Diese TravelBrag-Analyse zeigt, wie vielfältig Reisende sind. Ganz gleich, ob es um Cocktails auf der Dachterrasse in Bangkok, Camden Town in London oder das Mob-Museum in Vegas geht - Prahlen in Social Media liegt voll im Trend."



Beginnen Sie jetzt mit der Planung Ihres nächsten Abenteuers und besuchen Sie den Hotels.com Blog, um die wichtigsten Erwähnungen in mehr als 30 Reisezielen zu sehen. Für eine Auswahl von Hunderttausenden Unterkünften weltweit laden Sie einfach die Hotels.com-App herunter - prahlen leicht gemacht.



Über Hotels.com®



Hotels.com ist der richtige Ort, um nach einer Unterkunft zu suchen. Wir lieben Reisen und wissen, dass Sie das auch tun. Deshalb machen wir es sehr einfach, bei uns zu buchen. Mit Hunderttausenden von Übernachtungsmöglichkeiten auf der ganzen Welt und 90 lokalen Websites in 41 Sprachen bietet Hotels.com alles. Egal, ob Sie luxuriös in Vegas übernachten wollen, Baumhäuser in Thailand oder Villen in Venezuela suchen, es ist alles nur einen Klick entfernt. Und mit unserem Hotels.com®Rewards- Treueprogramm sammeln Sie kostenlose** Nächte während Sie schlafen und erhalten sofortige Vergünstigungen wie Insiderpreise*** - was könnte besser sein? So geht smartes Buchen. Mit über 25 Millionen echten Gästebewertungen und einer App, die so einfach zu benutzen ist, dass sie mehr als 60 Millionen Mal heruntergeladen wurde, können Sie sicher sein, den perfekten Ort für sich zu finden.



© 2018 Hotels.com, LP. Alle Rechte vorbehalten. Hotels.com und das Hotels.com-Logo sind Handelsmarken von Hotels.com, LP. Alle anderen Marken sind Eigentum des jeweiligen Inhabers.



Hinweise an die Herausgeber



Die analysierten Daten stammen aus dem Zeitraum zwischen Oktober 2017 und Januar 2018. Die Daten zeigen die Top-Stichwörter, mit denen Social-Media-Nutzer je nach Land prahlen°. Dabei wird die Anzahl der Nennungen dieser Stichwörter in Suchergebnissen ermittelt. Diese Stichwörter werden anschließend ergänzt, indem innerhalb der bestehenden Ergebnisse durch Natural Language Processing (NLP) nach weiteren Stichwörtern gesucht wird. Natural Language Processing (Maschinelle Sprachverarbeitung, NLP) ist ein Bereich der künstlichen Intelligenz, der Computern dabei hilft, menschliche Sprache zu verstehen, interpretieren und manipulieren.



° Wir definieren eine "Prahlerei" als einen Tweet, der reisebezogene Suchbegriffe, die Erwähnung eines Standorts und einen Link zu Instagram enthält, was bedeutet, dass jemand ein Foto gemacht und es mit einem Begleittext geteilt hat, der diese Stichwörter enthält.



* Studie "Mobile Travel Tracker" durchgeführt von One Poll im November 2017. Die Daten basieren auf Antworten von 9.000 Befragten in 30 Ländern.



** Bonusnächte sind exklusive Steuern und Gebühren. Der Wert der Bonusnacht entspricht dem durchschnittlichen Übernachtungspreis der 10 zuvor gesammelten Übernachtungen. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Sie hier.



*** Insiderpreise stehen Hotels.com-App-Nutzern, Hotels.com® Rewards-Mitgliedern und jedem, der Insiderpreise auf der Website durch eine Anmeldung zum Hotels.com-Newsletter freischaltet, zur Verfügung. Insiderpreise werden durch den "Dein Insiderpreis"-Banner bei den Suchergebnissen angezeigt. Insiderpreise sind nur für ausgewählte Hotels und ausgewählte Zeiträume verfügbar. Insiderpreise sind Gegenstand der Allgemeinen Geschäftsbedingungen.



OTS: Hotels.com, L.P. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/62193 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_62193.rss2



Weitere Informationen, Bilder oder Interviewanfragen erhalten Sie von der Hotels.com-Pressestelle:



Tabea Truntschka, Cohn & Wolfe Public Relations E-Mail-Adresse: Tabea.Truntschka@cohnwolfe.com Telefon: +49 40 - 80 80 16 - 113