Die Commerzbank hat das Kursziel für Klöckner & Co nach Zahlen von 10 auf 11 Euro angehoben. Analyst Ingo-Martin Schachel begründet diesen Schritt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit höheren Stahlpreisen, der US-Steuerreform und Fortschritten hinsichtlich der strategischen Ziele. Seine Einstufung für die Papiere des Stahlhändlers ließ der Experte aber auf "Hold"./ag/ajx Datum der Analyse: 28.02.2018

ISIN: DE000KC01000