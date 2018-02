BONN (dpa-AFX) - Die Post hat ihren rund 130 000 Tarifbeschäftigten in Deutschland mehr Geld geboten. Die Mitarbeiter sollen im Oktober zunächst 3 Prozent mehr Lohn und Gehalt bekommen, wie der Konzern am Mittwoch in Bonn mitteilte. Ein Jahr später soll es ein weiteres Plus von 2,1 Prozent geben. Der Tarifvertrag soll eine Laufzeit von 28 Monaten haben und bis zum Mai 2020 laufen. Eine Verdi-Tarifkommission beriet über den Vorschlag, kam aber zu keiner Entscheidung. Nun sollen die Gewerkschaftsmitglieder, die bei der Post arbeiten, über Annahme oder Ablehnung des Vorschlags votieren./wdw/DP/jha

