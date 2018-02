Von Ulrike Dauer

FRANKFURT (Dow Jones)--Die HSH Nordbank erwartet nach ihrer Privatisierung nun für 2017 einen Vorsteuerverlust im mittleren dreistelligen Millionen-Euro-Bereich. Das Ergebnis für 2018 werde auch durch Zahlungen im Zusammenhang mit Landesgarantien belastet werden, und Investoren in Hybridinstrumente der Bank werden vier Jahre länger auf ihre Ausschüttung warten müssen, teilte die Noch-Landesbank von Hamburg und Schleswig-Holstein mit.

Am Mittwoch hatten die Landesregierungen beider Bundesländer grünes Licht für den Verkauf von knapp 95 Prozent der HSH-Anteile an ein Konsortium um die US-Finanzinvestoren Cerberus und JC Flowers für rund 1 Milliarde Euro gegeben. Damit wurde am letzten Tag der gesetzten Frist eine Forderung der EU-Kommission von Mai 2016 erfüllt. Diese verlangte einen Verkauf der Bank - oder umgehende Abwicklung - im Gegenzug für die Genehmigung von milliardenschweren Staatshilfen für das Institut, das in der Finanz- und Schifffahrtskrise in Bedrängnis geraten war.

Im Rahmen der Privatisierung werden sich einmalig negative Bewertungsergebnisse im Zuge des Verkauf eines Kreditportfolios ergeben. Vor diesem Hintergrund und weiterer möglicher Sondereffekte erwartet die Bank nun für 2017 den Rutsch in die roten Zahlen vor Steuern, nach einem Vorsteuergewinn von 121 Millionen Euro im Jahr zuvor.

Die CET1-Kapitalquote werde hingegen steigen, auf rund 15 Prozent von 14,1 Prozent 2016.

Das Ergebnis 2018 werde belastet durch eine Vergütung von 100 Millionen Euro, die die HSH Nordbank zahlt, damit der Vertrag über die sogenannte Sunrise-Garantie vorzeitig beendet werden kann. Im Gegenzug bekomme die HSH Nordbank für den noch nicht abgerechneten Verlustrahmen eine Ausgleichszahlung. Mit der Sunrise-Garantie hatten die beiden Bundesländer mit einem Garantierahmen von 10 Milliarden Euro für Verluste aus Altgeschäften der HSH Nordbank gehaftet.

Aufgrund der nun folgenden mehrjährigen Transformationsphase der Bank werden die Halter von Hybridkapitalinstrumenten aus heutiger Sicht wohl erst ab 2024 für das Geschäftsjahr 2023 mit Ausschüttungen rechnen können. Ursprünglich hatte die Bank dies frühestens ab 2020 für das Geschäftsjahr 2019 vorgehabt.

Die HSH wird die Auswirkungen der Transaktion auf die Rechnungslegung im Einzelnen prüfen und den Jahresabschluss später erstellen. Die Bilanzpressekonferenz findet nun am 26. April statt.

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/bam

(END) Dow Jones Newswires

February 28, 2018 10:55 ET (15:55 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.