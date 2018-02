Zürich (ots) - Der deutsche Internet-Beteiligungskonzern Rocket

Internet (unter anderem Zalando, Home24) und die Postfinance haben

ihr Joint Venture aufgelöst. Der KMU-Kreditvermittler Lendico Schweiz

gehört nun vollständig dem Berner Staatsinstitut, schreibt die

«Handelszeitung» in ihrer neusten Ausgabe. Ohne Öffentlichkeit und

Lendico-Kunden zu informieren, hat die Postfinance gegen Jahresende

den Crowdlender vollständig übernommen. Auf Anfrage erklärte

Postfinance, dass im Geschäftsbericht 2017, der Anfang März

erscheine, die «Lendico Schweiz AG bereits als

100-Prozent-Beteiligung aufgeführt sein» werde. Zu den

Trennungsgründen sagt Postfinance-Sprecher Johannes Möri: «Bei der

Lendico Gruppe Deutschland stand der Markt Schweiz nicht im

Vordergrund.» Zudem seien im Shared-Services-Modell die

Abhängigkeiten von der Gruppe «zu gross». Lendico Schweiz müsse

jedoch «agil auf dem Heimmarkt sein», so Möri.



Die «digitale und schnelle Alternative zu Banken», wie es im

Selbstbeschrieb heisst, hat bislang nämlich kaum Fremdkapital an KMU

vermittelt. Seit Start im Dezember 2016 hat Lendico fünf

Kreditprojekte im Gesamtvolumen von gut 300'000 Franken realisiert.

Bei der Lancierung sagte Postfinance-Chef Hansruedi Köng: «Unser

Anspruch an diese Kooperation ist es, Crowdlending in der Schweiz aus

dem Nischenstatus in den Massenmarkt zu heben.»



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten Sie unter Tel: 058 269 22 90