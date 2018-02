Fair Value REIT-AG: Veränderungen im Vorstand

DGAP-News: Fair Value REIT-AG / Schlagwort(e): Personalie/Immobilien Fair Value REIT-AG: Veränderungen im Vorstand 28.02.2018 / 17:32 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Fair Value REIT-AG:

- Stefan Herb zum weiteren Vorstand berufen

- Vorstandsmitglied Patrick Kaiser legt sein Amt zum 28. Februar 2018 vorzeitig nieder

Gräfelfing, 28. Februar 2018 - Der Aufsichtsrat der Fair Value REIT-AG (WKN/ISIN A0MW97/DE000A0MW975, die "Gesellschaft") hat Stefan Herb zum weiteren Vorstand ab dem 1. März 2018 bestellt. Er übernimmt die Position des CFO. Stefan Herb verfügt über rd. zwei Jahrzehnte Erfahrung in leitenden Positionen in der Immobilienbranche und bei Immobilienfonds. Seit Oktober 2017 ist er Leiter Beteiligungsmanagement/Treasury bei der DEMIRE Deutsche Mittelstand Real Estate AG. Mit Ad-hoc Mitteilung vom 20. Februar 2018 teilte die Fair Value REIT-AG mit, dass das Vorstandsmitglied Patrick Kaiser sein Amt im besten Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 30. April 2018 niederlegen wird.

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft bedankt sich ausdrücklich für die von Herrn Kaiser geleistete Arbeit. Der Vorstand der Fair Value REIT-AG besteht damit zukünftig aus Ralf Kind als CEO und Stefan Herb als CFO.

Unternehmensprofil

Die Fair Value REIT-AG mit Sitz in Gräfelfing, Landkreis München, konzentriert sich auf den Erwerb sowie die Vermietung, Bestandshaltung und Veräußerung von Gewerbeimmobilien in Deutschland. Schwerpunkt der Investitionstätigkeit sind derzeit vor allem Einzelhandels- und Büroimmobilien in deutschen Regionalzentren.

