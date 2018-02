FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Donnerstag, den 1. März:

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 F: Essilor Jahreszahlen 06:45 CH: Sunrise Q4-Zahlen 07:00 CH: Adecco Q4-Zahlen 07:00 NL: Anheuser-Busch Inbev Jahreszahlen 07:00 F: Suez Jahreszahlen 07:30 D: Rheinmetall Jahreszahlen 07:30 D: ElringKlinger Jahreszahlen (15.00 h Call) 07:30 F: Peugeot PSA Jahreszahlen (8.30 h Pk) 08:00 D: Beiersdorf Jahreszahlen (endgültig) (10.00 h Pk) 08:00 GB: Rentokil Initial Jahreszahlen 08:00 IRL: CRH Jahreszahlen 08:00 D: Zalando Jahreszahlen (endgültig) (9.00 h Call) 10:00 D: Aurubis Hauptversammlung, Hamburg 10:00 D: Kion Bilanz-Pk mit Vorstellung Strategie "Kion 2027" 13:00 USA: Best Buy Q4-Zahlen 13:00 USA: Kohl's Q4-zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Francotyp-Postalia Jahreszahlen (10.00 h Call) D: Deutsche Börse Handelsstatistik 02/18 D: GFT Technologies Jahreszahlen D: Freeent vorläufige Jahreszahlen I: Banca Generali Jahreszahlen USA: Southwestern Energy Q4-Zahlen USA: Pkw-Absatz 02/18 TERMINE KONJUNKTUR 02:30 J: Nikkei PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig9 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 07:45 CH: BIP Q4/18 08:00 D: Statistisches Bundesamt zum Energieverbrauch privater Haushalte 2016 09:00 E: BIP Q4/18 (endgültig) 09:15 E: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 09:45 I: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 09:50 F: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig) 09:55 D: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig) 10:00 EU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig) 10:00 I: Arbeitslosenzahlen 01/18 (vorläufig) 11:00 EU: Arbeitslosenquote 01/18 11:00 I: BIP 2017 14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 01/18 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 02/18 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 02/18 16:00 USA: Rede Fed-Präsident Powell vor dem Bankenausschuss, Washington SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Deutsche Aktieninstitut in Kooperation mit der Berenberg Bank, der Deutschen Bank, der Deutschen Börse - Vorstellung einer Studie "Börsengang und Börsennotierung von KMUs: Chancen, Herausforderungen, Erleichterungen - Ergebnisse einer Umfrage bei Unternehmen und Kapitalmarktexperten", Frankfurt 09:30 D: Russland-Konferenz der Deutsch-Russischen Auslandshandelskammer Unter dem Motto "Neues Wachstum, neue Chancen? - Russlands Rolle in der globalen Wertschöpfung" diskutieren rund 500 Teilnehmern sowie Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft, mit u.a. AHK-Chef Matthias Schepp, DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben, Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig und dem russischne Vize-Industrieminister Viktor Jewtuchow. 10:30 D: Pk Mieterbund, Gewerkschaften und Immobilienverbände zum Wohnungsbau-Tag 2018 10:30 D: Jahres-Pk der Volksbanken und Raiffeisenbanken Baden-Württemberg 10:30 D: Landesbank Baden-Württemberg - vorläufige Jahreszahlen, Stuttgart 11:00 D: Pk zum "Gebrauchtwagenreport 2018" der Prüforganisation Dekra 11:00 D: Pk Deutscher Raiffeisenverband zum Ausblick auf 2018, Berlin 13:30 GB: EU-Ratspräsident Donald Tusk spricht mit der britischen Premierministerin Theresa May über die Brexit-Pläne des Landes RU: Der russische Präsident Wladimir Putin hält seine jährliche Rede an die Nation E: Abschluss der Mobilfunk-Messe Mobile World Congress HINWEIS KR: Feiertag, Börse geschlossen

