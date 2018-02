Zürich - Egon Zehnder, das führende Beratungsunternehmen für Executive Search und Leadership Solutions, stellte heute seine Geschäftsergebnisse für das Jahr 2017 vor. Die Personalberatung meldet einen Umsatzanstieg von 4 Prozent auf 668,0 Millionen CHF gegenüber 639,5 Millionen CHF im Jahr 2016. Bei konstantem Wechselkurs stiegen die Einnahmen um 5 Prozent.

Die Zahlen spiegeln ein nachhaltiges Wachstum in allen Regionen und Geschäftsbereichen von Egon Zehnder wider. Die weltweite Anzahl der Consultants stieg im Geschäftsjahr 2017 auf 448. Egon Zehnder unterhält 68 Niederlassungen in 40 Ländern. Die Firma verwies bei der Vorstellung ihrer Umsatzzahlen darauf, dass der weitere Ausbau ihrer Leadership Solutions ein zweistelliges Umsatzwachstum in diesem Bereich zur Folge hatte. Leadership Solutions umfassen Management Appraisal, Führungskräfteentwicklung, Team Effectiveness sowie die Beratung von Firmen, die ihre Unternehmenskultur und -organisation neu ausrichten.

Starker Start ins neue Geschäftsjahr

"Dieses nachhaltige Wachstum reflektiert unsere enge Partnerschaft mit weltweit führenden Unternehmenslenkern. In volatilen Zeiten warten erfolgskritische Leadership-Herausforderungen zunehmend auch auf der Team-, Organisations- und Kulturebene - wodurch die Auswahl und Weiterentwicklung ...

