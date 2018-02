Dow Jones received a payment from EQS/DGAP to publish this press release.

RUBIS: D??CLARATION CAPITAL ET DROITS DE VOTE AU 28/02/2018 28-Fév-2018 / 17:35 CET/CEST Information réglementaire transmise par EQS Group. Le contenu de ce communiqué est de la responsabilité de l'émetteur. INFORMATIONS RELATIVES AU NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE ET D'ACTIONS PR??VUES PAR L'ARTICLE L. 233-8 II DU CODE DE COMMERCE ET L'ARTICLE 223-16 DU R?^GLEMENT G??N??RAL DE L'AUTORIT?? DES MARCH??S FINANCIERS La société informe ses actionnaires qu'au 28 février 2018, son capital s'élève à 118 148 100 euros, divisé en: · 94 515 740(1) actions ordinaires de 1,25 euro de nominal auxquelles correspondent 94 515 740 droits de vote; · 2 740 actions de préférence de 1,25 euro de nominal qui ne disposent pas du droit de vote. (1) dont 400 000 actions nouvelles émises le 19 janvier 2018 et 250 000 actions nouvelles émises le 19 février 2018 dans le cadre des lignes de capital misent en place avec Crédit Agricole CIB et Société Générale le 21 juillet 2017. ***** Paris, le 28 février 2018, 17h35 Raison sociale de l'émetteur: RUBIS Société en Commandite par Actions Au capital de 118 148 100 euros Immatriculée sous le n° 784 393 530 RCS Paris Siège social: 105, avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris Contact: Maura Tartaglia Tél: 01 44 17 95 95 E-mail: m.tartaglia@rubis.fr Fichier PDF dépôt réglementaire Titre du document: Téléchargez Document: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=ADWWJYJDGC [1] Langue: Français Entreprise: RUBIS SCA 105, avenue Raymond-Poincaré 75116 Paris France Téléphone: +33 144 17 95 51 Télécopie: +33 145 01 72 49 E-mail: communication@rubis.fr Internet: www.rubis.fr ISIN: FR0013269123 Ticker Euronext: RUI Catégorie AMF: Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital Fin du communiqué EQS News-Service 654595 28-Fév-2018 CET/CEST 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=ec462e23655bf35b967312a60576a521&application_id=654595&site_id=vwd&application_name=news

February 28, 2018 11:35 ET (16:35 GMT)