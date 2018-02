PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Börsen haben sich auch zur Wochenmitte zurückgehalten. Der EuroStoxx 50 schloss am Mittwoch 0,55 Prozent tiefer bei 3438,96 Punkten. Am Nachmittag hatten sich die Verluste nochmals etwas ausgeweitet, auch weil neuer Schwung von der Wall Street fehlte.

Mit einem Minus von 4,7 Prozent fällt die Monatsbilanz für den Leitindex der Eurozone deutlich negativ aus. Insbesondere die Sorge vor steigenden Zinsen in den USA hatte die Aktienmärkte dies- und jenseits des Atlantiks im Februar belastet. Bei höheren Zinsen verlieren Aktien gegenüber Anleihen an Attraktivität.

Für den französischen CAC 40 ging es am Mittwoch um 0,44 Prozent auf 5320,49 Punkte nach unten. Der Londoner FTSE 100 verlor 0,69 Prozent auf 7231,91 Punkte./ajx/jha

ISIN GB0001383545 FR0003500008 EU0009658145 EU0009658160

AXC0277 2018-02-28/18:10