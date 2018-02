In Moskau bietet Österreichs Bundeskanzler Putin eine Beteiligung seines Landes an einer Uno-Mission in der Ukraine an. Das ist politisch heikel.

Zumindest äußerlich ging Österreichs Bundeskanzler Kurz gelassen in das Treffen mit Wladimir Putin in Moskau. Er sei weder das erste Mal in der russischen Hauptstadt, noch sei es seine erste Begegnung mit dem Kremlchef, betonte er bei einem Journalistengespräch am Mittwoch. "Diese Reise ist ein Stück weit die Fortsetzung unseres OSZE-Vorsitzes", währenddessen der Kontakt zu Russland sehr intensiv gewesen sei, erklärte er.

Bewusst wählte Kurz den Verweis auf die OSZE. Die Reise ist heikel, die FPÖ als Regierungspartner hatte vor der Wahl ein Ausscheren Wiens aus der gemeinsamen europäischen Politik gegenüber Russland und ein Ende der Sanktionen gefordert.

In Moskau hatte es daher auch Spekulationen gegeben, dass die neue Regierung in Wien zu Zugeständnissen gegenüber dem Kreml bereit sei. "Wir sind eine proeuropäische Bundesregierung", bemühte sich Kurz dem Eindruck, entgegenzutreten, in Moskau einen Alleingang zu starten.

Dialog und Abbau der Spannungen ja, Aufhebung der Sanktionen aber erst nach Fortschritten bei der Umsetzung des Minsker Abkommens, so die Linie der österreichischen Regierung. Beim Treffen mit Putin ließ Kurz dabei durchblicken, dass Wien gewillt ist, bei der Lösung der Ukrainekrise eine stärkere Rolle zu spielen.

Seit Monaten schon wird um die Entsendung einer internationalen ...

