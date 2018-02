Während der Finanzkrise 2008 verloren Millionen Amerikaner ihre Jobs. Bill Gates glaubt, dass sie mit einer weiteren Rezession dieses Ausmaßes rechnen müssen.

Bislang waren sich Ökonomen einig: Die Finanzkrise aus dem Jahr 2008 sorgte für den stärksten Wirtschaftsabschwung in den USA seit der Weltwirtschaftskrise. Microsoft-Gründer Bill Gates schließt nicht aus, dass die USA in Zukunft auf eine weitere Finanzkrise dieses Ausmaßes zusteuern werden.

In einer Fragegrunde ("Ask me anything", AMA) auf der Internetplattform Reddit fragte ein Besucher den 62-Jährigen, ob er glaube, dass es in naher Zukunft einen so starken Abschwung wie vor zehn Jahren geben werde. "Ja. Es ...

